來稿｜泰柬邊境衝突影響東盟整合

來稿作者：陳文坪



歷史遺留下來的邊界或領土糾紛素來有之，國與國之間的「最佳」解決方式是通過和平談判而最終達成協議。然而，如果經過長時間和談還是無法取得結果，或許可採取第二方式，即通過國際法庭給予裁決，這也是退而求其次的和平解決方案。

2025年5月28日，泰國烏汶府與柬埔寨柏威夏省接壤處的衝博地區（Chong Bok）主權爭議區域，突然爆發了激烈的槍聲。根據柬埔寨軍方的聲明，柬方士兵在進行例行巡邏時，遭到泰國軍隊的突然開火，造成一名士兵死亡。

消息一齣，引發國際關注。特別是東盟地區的國家，對於這一軍事衝突都紛紛呼籲兩國冷靜、克制，避免局勢進一步惡化、擴大。不過，雙方態度強硬，甚至不斷向邊境派兵。6月7日，泰國甚至單方面關閉邊境，禁止兩國人民進出關口。

東盟（ASEAN）這個區域組織，成員國之間紛爭不斷。既有邊界之爭，也有領海之爭，還有政治、政體之爭。表面上這個組織和和氣氣，實際上卻是暗流洶湧，有時甚至「刀光劍影」。當出現利益衝突時，吵吵鬧鬧、意氣用事也是有的；誰也讓不了誰，誰也說服不了誰。

例如緬甸國內軍事衝突不斷，多年過去，民主進程遙遙無期。東盟組織雖不斷施壓、調解，但進展緩慢。如今有泰國、柬埔寨邊境擦槍走火造成士兵死傷，加劇了這一地區的不穩定性。

泰、柬邊境糾紛由來已久。 早前有柏威夏寺（Prasat Preah Vihear），它是一座位於柬埔寨和泰國邊境的古代高棉印度教寺廟，兩國對此廟的歸屬有爭議。2008年，柬埔寨申遺成功，該寺被認定為世界文化遺產；2013年11月，聯合國國際法院就1962年的裁決做出釐清，宣判柏威夏寺周圍土地的主權歸屬柬埔寨。

這一判決，令泰國大表不滿，局勢也一度緊張。古寺廟主權最終雖有所歸屬，卻也讓泰國對領土糾紛的解決交由國際法院有所疑慮。

近年來，泰、柬兩國政府都由新生代掌政，同時也面對國內政治、經濟、社會、人民收入等問題。而經濟萎靡不振給兩國領導人增添了許多不確定性；加之國內政治因素，在面對邊境擦槍走火後，雙方態度強硬，堅持互不退讓。有報道稱，泰國計劃切斷柬埔寨邊境地區的電力和網路服務。這讓外界擔憂局勢升級，也對東盟組織成員國的團結與合作也會產生影響。

不過，泰柬軍隊在有主權糾紛的邊境地區對峙一個多星期後，6月8日媒體報道，雙方軍隊同意撤回至2024年以前達成協議的既定駐紮位置，讓緊張的局勢得到緩和。

回顧過去，馬來西亞與印度尼西亞尼也存在島嶼劃界糾紛，主要爭議在於西巴丹島（Sipaldan）和利吉坦島（Ligitan）的歸屬，因多年談判無法解決，兩國同意交由國際法院裁決。最終判決歸屬馬來西亞。

另一起糾紛是，新加坡與馬來西亞的白礁島嶼（新加坡稱Pedra Branca；馬來西亞稱Pulau Batu Puteh）及附近的中岩礁和南礁主權爭端。它位於新加坡海峽東面入口的南中國海水域，面積僅0.008平方公里。

在多年談判無疾而終後，兩國同意交由國際法院裁決。判決結果白礁島主權歸新加坡，中岩礁（Middle Rocks）歸馬來西亞，而南礁（South Ledge）主權則歸擁有它所處海域主權的一方（未定）。

以上例子，無論結果如何，都是一種多贏。首先，化解了兩國長期的爭端；其次，讓兩國的關係得到發展，不再停滯不前。還有，兩國以理性方式解決爭端，獲得國際社會肯定與讚許。

泰柬的邊境糾紛，目前雙方軍隊雖後撤避免局勢進一步惡化，這只是暫時的緩和跡象，雙方必須尋求長遠的解決方式。否則，一有誤判、誤解，沒有人可確保不會再次發生擦槍走火、甚至流血傷亡事件。

泰柬邊境領土紛爭，雙方應憑着「東盟協商精神」去尋求解決，化解爭端。新馬島礁糾紛「解決模式」，或許值得兩國政府的參照。這一模式，也符合「東盟憲章」。

在面對當前國際關稅戰及地緣政治不確定之時，東盟組織必須加倍努力整合，各成員國不能分化，必須精誠團結，拋開成見，化解分歧。在建設經濟、發展經濟的同時，積極對外開放，健全法律制度，全面提高各種透明度。只有這樣，東盟組織才能在國際舞台發揮影響力，其聲音才會得到重視。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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