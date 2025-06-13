楊莉珊｜中美經貿倫敦磋商邁出關鍵一步

當地時間6月9日至10日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。



何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年6月5日戰略共識指引下開展的一次重要磋商。中方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。雙方應通過平等對話、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。下一步，雙方要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

美方表示，本次會議取得積極成果，進一步穩定了雙邊經貿關係，將按照兩國元首通話要求，與中方相向而行，共同落實好本次會議共識。美國總統特朗普6月11日表示，美方與中國的貿易框架已大功告成，其中內含一項協議，北京將「預先」供應稀土，而美國將准許中國籍學生進入美國大學。特朗普在社群媒體平臺TruthSocial上貼文說：「我方與中國的協議完成，仍待中國領導人和我同意。」他形容美中關係「非常良好」。另據美國商務部長盧特尼克11日表示，美中倫敦經貿會談成果結合了日內瓦共識與5日中美兩國領導人電話會議的成果；雙方已達成實施日內瓦共識的框架，若獲得美國總統特朗普批准，將予以實施；達成框架只是第一步，稀土和磁鐵問題預計將在框架中得以解決。

北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇表示，美國推翻「小院高牆」政策，正是美國展現大國擔當的絕佳機會，若美國說到做到，將為中美經貿合作帶來新契機。國際政治經濟問題學者劉慶彬認為，中美這次通過會談達成基本協定框架，不意味著既有爭端迎刃而解，特朗普仍有可能節外生枝。

歷經數十年深耕，中美經貿已織就一幅優勢互補、互利共贏的圖景。這成果源於市場規律、國際分工，更是兩國企業與人民共同奔赴的結晶。如此規模宏大、內涵豐富、主體多元的經貿交往，存在分歧實屬常情，化解分歧尤需時間與智慧的雙重砥礪。

然而，美方單邊揮舞貿易限制之劍，其鋒芒所及，傷及的不僅是中國企業，更深陷美國國內企業與消費者於困境泥潭，更令世界經濟穩定增長的長河為之滯澀。事實昭示：單邊主義實為損人害己之歧途。唯有堅定秉持平等對話、互利合作的正確航向，方能化解分歧，在共同發展中增進合作。此路雖非坦途，卻是通向雙贏未來的唯一正道。

中美雙方通過坦誠深入的專業對話，就落實兩國元首6月5日通話重要共識及鞏固日內瓦經貿會談成果，達成了措施框架的原則一致，並在解決彼此經貿關切上取得新進展。此次會談傳遞出三大積極信號：首先是原則共識落地，雙方圍繞元首通話精神，明確以「相向而行、言必行行必果」為行動準則，承諾共同維護對話成果，為後續磋商建立制度性保障；其次是技術性突破初現，美方透露考慮解除晶片設計軟體、發動機零件等關鍵領域出口限制，中方亦就稀土出口管制闡明「履行國際防擴散義務」的立場，為打破日內瓦協議後的僵局提供可能；再次是互信基礎重建，儘管談判一度超時且技術細節待定，但美方代表團持續釋放「進展順利」信號，中方評價溝通「專業理性」，凸顯雙方管控分歧的意願。

國際社會與市場對此反應積極。新興市場股市應聲攀升至2022年以來高點，全球投資者視其為緩解貿易不確定性的關鍵轉折。此次倫敦會談不僅是兩國元首共識的戰術執行，正如美方經濟顧問語，是為「解決21世紀生存之戰」探路。當兩大經濟體凸顯雙方管控分歧的意願，世界經濟巨輪方能在風浪中行穩致遠。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。