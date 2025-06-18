來稿｜馬英九為兩岸和平奔波

來稿作者：陳文坪



過去九年來，台灣在民進黨執政後，兩岸關係，停滯不前，甚至倒退。台海上空不時烏雲密佈籠罩，不時有西方艦艇在途徑台灣海峽後大張旗鼓炫耀「到此一遊」，以示對民進黨政府「發聲」，讓台海關係雪上加霜。

今年3月，賴清德政府公開指稱「中國大陸是境外敵對勢力」，令各界一片譁然。前總統馬英九隨即譴責賴清德違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。因自從1991年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。然而，30年後的今時，台灣民進黨政府竟然把大陸列為境外敵對勢力，實在是可惡、可恨、可憎也。

面對兩岸關係陷入「泥潭」，馬英九以自身的力量穿梭兩岸。過去三年來四次登陸，率領年青一代訪問大陸，參訪高校、企業、社區、歷史/名勝古蹟，讓兩岸青年相互交流、加深了解，共同為兩岸關係的發展，出謀獻策，共創未來。這是難能可貴的！

馬英九於6月14日至27日率「大九學堂」學員訪問大陸，並於15日出席在福建廈門舉辦的海峽論壇活動。馬英九的到訪與出席，為海峽論壇增添了不少熱度與高度。今次訪問大陸，是馬英九第四次登陸。

馬英九在大會召開前與中國政協主席王滬寧會見時說，當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但越是這樣的時刻，越須要保持理性與冷靜的態度，越須要以交流促進了解。他說，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向。他以今年5月以來台灣各項民調為例稱，這顯示多數台灣人民支持兩岸和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，「始終是台灣絕對的主流民意」。

這是擲地有聲、鏗鏘有力、義正辭嚴、毫不含糊地點出台灣同胞渴望兩岸和平、同文同種、血溶於水的民族情懷。面對台海風雲變幻，馬英九四度率團訪問大陸，促進兩岸的和平、增進兩岸的互動，起着「杆槓」作用。

回顧馬英九去年4月訪問大陸，與國家主席習近平在北京會面，話題圍繞中華民族、中華文化、青年交流等三大主題，並重申九二共識、反對台獨等立場。習近平提到，兩岸同胞同屬中華民族，並強調「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」。馬英九說：「兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。」

無論是中華民族，抑或「中華民國」或中華人民共和國，都可以統稱中國。兩岸和平，在於思維的改變。就如「九二共識」，只是一個政治術語，各自表述一樣。只有建立起這樣的「模糊」範式（也就是維持現狀），兩岸就能合作發展。中華文化（明），可以化解紛爭。大陸、台灣都須要作出調整。

面對台灣民進黨政府的蠻橫，大陸共產黨似乎也沒有什麼「軟妙方」。台灣已經民主化，民進黨政府是不可能永遠執政的。民主社會，意味着不能給人民帶來實質的生活改善，下台就難以避免。民主選舉，做不好就會被選民唾棄，大陸是無須擔心的。

加強兩岸人民互動與來往，須撇開政治干預，可由民間自行推動。回首2019年8月，大陸以「兩岸關係的好壞為指標」，宣佈暫停讓47個城市大陸居民赴台「自由行」，加上後來的新冠疫情三年，自由行幾乎是零。一晃多年過去，「加強民間往來」變成了「白話」。須從中吸取經驗，民間交往才能熱絡起來。

其實，與其糾結須官方表態，不如拋開意識形態，多加思考如何讓兩岸民間真正多交流、多往來。這才是真正的兩岸「紐帶」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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