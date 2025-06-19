張美雄｜再談「館長」赴陸行　如何助台青破濾鏡識神州

筆者日前在「01論壇」發表文章，評論台灣網紅「館長」往中國大陸觀光，沒想到不但在本港引起討論，也獲中時新聞網等多個台灣媒體轉載和正面評價。在此要感謝媒體節錄了文章的核心訊息，特別是館長此行帶出文化交流對推動兩岸關係的作用，以及在「中華文化生命體」下兩岸人民密不可分的關係，我期望日後有機會與台灣社會人士、媒體多多交流，共同探討促進兩岸和平關係之道。



以「收錢論」攻擊異己 台民眾不再買帳

今次館長之行掀起兩岸輿論熱潮，或因使台灣年輕人認清中國大陸的先進實況，刺痛了民進黨陣營 (下稱綠營) 痛點，綠營媒體群起而攻之。可能綠營理虧詞窮，他們的指摘，只懂圍繞說著館長是收了錢的「打手」。所謂君子坦蕩蕩，針對外界質疑他赴陸接受招待或享有特權，館長在受訪中發誓嚴辭否認，並強調沒有拿半毛。事實上，他自此行開始至今，也不斷呼籲兩岸一定要多交流，可惜其良好意願，仍被綠營斷章取義和歪曲。

相反，綠營媒體指控口徑、論點如出一轍，倒令人懷疑是收了民進黨的直接指令。綠營過去不時濫用「收錢論」攻擊異己，企圖把兩岸正常民間交往政治化，今次密集攻擊，就令人感到是「心虛」，害怕其對台灣民眾「洗腦」、妖魔化中國大陸的謊言被識破。兩岸人民正常交往，包括旅遊、文化本是平常事。事實上，即使民進黨的政界人士，也與中國大陸有經貿往來，就如民進黨立委沈伯洋。據悉，其父親開設的企業與大陸有生意往來，公司從2008年以來交易紀錄中，佔大比數是來自大陸。既然民進黨中人的家族可與大陸做生意，何以卻要斥責其他與大陸有正常交往的人士？這完全是雙重標準。

井底「綠蛙」 難掩大陸進步真相

近年，中國過境免簽政策全面放寬優化，2024年起更減免了美國公民赴華旅遊簽證申請材料，故此愈來愈多西方著名網紅，主動到中國大陸遊玩和直播，期望透過其頻道向觀眾介紹中國大陸的旅遊名勝，最新的食、玩、買攻略，例如美國的「Sammy and Tommy」、加拿大的「JetLag Warriors」。其中來自愛爾蘭的旅行夫婦「Two Mad Explorers」，在重慶經歷手機失而復得後，更對大陸社會秩序產生良好印象。按綠營傳媒的準則，是否來中國的所有網紅都是收了大陸金錢？儘管越來越多網紅到訪中國大陸作實地直播，綠營仍對中國大陸發展視若無睹，如今更集中火力抨擊「館長」，不但指控蒼白無力，更予人「井底之蛙」之感。

中華文化是四大古文明之一，達五千年歷史，正如筆者早前文中所言，是生生不息的「文化生命體」，被華夏兒女在不同時空不斷繼承、創造。隨著愈來愈多中華文化的文創IP、遊戲、影視產品及中國城市現代化面貌在海內外展現，世界各地已日益認識到中國大陸文化的軟實力。筆者期望台灣不同陣營的人士，能摒棄政治立場所限，以客觀的視角好好認識中國大陸、了解中華文明，讓民眾看到真實狀況，促進兩岸攜手合作，必能將中華文明薪火相傳，為這個古老而充滿活力的的「中華文化生命體」注入嶄新的氣象和生機。

作者張美雄是西貢區議員、中華文化瑰寶推廣協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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