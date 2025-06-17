張美雄｜台網紅「館長」上海行　見證中華文化密不可分

「自己人不打自己人，兩岸同根同源！」台灣網紅「館長」陳之漢近日在上海、杭州的直播之旅，引發兩岸網友熱議。他的直播高峰吸引超過45萬人觀看，並以真實無濾鏡的方式，讓台灣年輕族群看見大陸的真實情況。



館長此行，透過網絡時代的傳播威力，體現了文化交流在推動兩岸關係中的重要性。事實上，兩岸人民擁有共同的語言、節慶、習俗和歷史記憶，這就是我們的「中華文化生命體」。即使分隔數十載，但仍無形中維繫著兩岸的情感，讓彼此不忘同屬中華兒女。

網紅助外界認識真實中國

館長到埗上海後，體驗後大讚當地科技融入生活，例如磁浮列車、酒店送餐機器人先進，而且餐廳服務水準高。他在參訪四行倉庫後，更主動承認過去對內地的挑釁言論是因未曾到訪，實際體驗後卻備受感動，這與他過去曾作為民進黨（後稱綠營）支持者時批評中國內地「人民水深火熱」、「很落後」的言論形成鮮明對比。由此可見，綠營掌權的台灣政府近年不斷透過媒體抹黑內地、阻撓兩岸正常交流合作，這對於未曾到過內地的台灣人民來說，有可能很容易會被誤導、甚至洗腦。

館長擁逾百萬粉絲，於台灣年輕族群中影響力龐大，此行有力讓台灣年輕人更清楚看到事實，揭穿綠營的一些不實資訊，在台灣輿論界投下震撼彈。其效果讓人聯想到今年初，美國網紅「甲亢哥」到訪香港和中國多個城市，透過他的鏡頭和幽默的風格，觀眾可以看到中國的真實面貌，不但人民友善、城市乾淨整潔，科技發展也很先進，例如無人駕駛載人飛行器、人型機械人、水陸兩用電動車等，這些內容讓國際社會看到有別於以美國為首部分西方媒體報導的中國，提供了更客觀的視角。

小紅書結合中華文化IP 提高台灣青年訪陸興趣

所謂謊言經不起考驗，館長鏡頭中所呈現的大陸，已成為壓毀綠營謊言網的最後一根稻草，打破了台灣青年對中國內地的心理障礙。事實上，早於這些網紅向外界展示真實中國之前，隨著近年內地IP及社交平台的影響力擴大，台灣年輕人受綠營誤導的情況已逐漸有所扭轉。近年不少內地文化產品在台灣均形成熱潮，《黑神話：悟空》遊戲和《哪吒2》電影在台灣都受到熱烈歡迎，甚至在台灣發行前專程到内地購買、觀賞。這些中華文化IP能夠跨越時空，打破兩岸界限，形成情感共鳴，不少台灣年輕人受這些作品影響，因而主動到內地參訪作品提到的景點名勝，更透過朋友圈傳播，令台灣年輕人群體逐漸改變對內地的刻板印象。

此外，近年在台灣大熱的內地社交媒體平台，特別是小紅書，也成為了中國宣傳軟實力的有力工具。今年初因TikTok面臨下架威脅，令美國網絡出現轉投小紅書的熱潮，促使原本在大中華地區已爆紅的小紅書更登上國際舞台，吸引了不少台灣民眾變成了小紅書的用戶。不少網民都讚揚小紅書等內地社交平台管理，較「X」等美國社交平台更有秩序、討論氣氛友善。將來，小紅書可研究針對台灣用戶推出專項活動，例如「#Hashtag台灣人夜遊上海」、#Hashtag台灣人夜遊杭州」、「#Hashtag黑悟空取景地」等，鼓勵更多的台灣KOL和微網紅分享在內地的真實經歷，透過一定的流量扶持和獎勵，讓更多台灣年輕人從遊歷內地名勝的過程中，進一步了解內地的生活優勢，並與内地網民互動分享生活細節，消弭兩地之間的信息差距。

中華文化生命體串連兩地同根心

社交平台、網紅效應和文化IP已成為促進兩岸交流的重要橋樑。透過自媒體傳播，內地的名勝古蹟、美食風味與文化IP正以更生動的形式吸引台灣的年輕世代。這種傳播方式不僅能讓台灣青年親身來大陸體驗，更使他們在感受現代化發展與傳統文化底蘊的過程中，深刻體認「中華文化生命體」的生生不息。

正如館長上海與杭州此行，這些親臨中國內地的台灣青年，透過分享真實見聞，無形中扮演了文化使者的角色。他們的親身體驗，能有效突破綠營一直以來構建的「二元對立」，讓兩岸同根同源的精神文明與價值觀得以彰顯。從文創產業到非遺傳承，中華文化正用年輕化的方式連接兩岸，這種血脈相連的認同，正是和平統一最深厚的根基。

作者張美雄是西貢區議員、中華文化瑰寶推廣協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。