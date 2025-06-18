仲點論政｜國家安全才真的是普世價值

來稿作者：劉仲恒



在香港經歷社會動盪的黯淡歲月中，部分不明就裡的西方人士宣稱其民主制度乃普世價值。然而，根據《聯合國憲章》與《世界人權宣言》，公認的普世價值僅包括和平、自由、社會進步、平等權利及人類尊嚴五項。將特定民主制度標榜為普世價值，顯然混淆視聽，邏輯錯亂。

反觀國家安全，卻可能是普世價值中一條被忽略的「漏網之魚」。環顧全球，無一國家不重視自身安全。國家安全與個人及家庭安全異曲同工——個人財產需妥善保護，夜間入睡前鎖好門窗乃常識，國家安全亦然。

西方國家在國家安全上管控甚嚴，根本無資格對他國採取類似措施指手畫腳。筆者於近期一次家庭聚會中，與從海外返港探親的親戚談及此事。他熱衷旅遊，根據親身經歷總結，澳洲的入境安全管制最為嚴格，其次的就是美國。他提及，澳洲口岸官員不僅對受限食物與種子管控嚴苛，甚至連他為免浪費而帶上飛機的未食用麵包亦被沒收。

在當前地緣政治局勢緊張的背景下，西方各國正加緊國家安全管控，制定更強硬的對策。近年來，隨著科技進步與地緣政治變遷，國家安全威脅已顯著演變。除傳統的軍事侵略與恐怖主義外，網絡戰、經濟間諜及虛假資訊傳播等新興挑戰，為安全格局增添複雜性。以美國為例，特朗普政府擬進一步擴大旅遊禁令，將36國公民列入禁止入境名單，此舉被視為其持續強化國家安全的舉措之一。

既然西方國家自身將國家安全之「金剛箍」越勒越緊，便無權對他國類似舉措妄加評論、說三道四。雙重標準與「只許州官放火，不許百姓點燈」的邏輯，顯然行不通。香港國安法於2020年6月30日實施，迄今將滿五周年。此法填補了香港法律漏洞，為完善國家安全法律體系奠定基礎。實際上，香港社會日趨穩定，市民對國家安全的意識顯著提升，亦切身感受到安穩生活的裨益。回顧2019年「黑暴」對香港的嚴重摧殞，令人不勝唏噓。

在西方，國家安全是一個涵蓋廣泛的總體概念，涉及政治、軍事、網絡、金融、生態、文化安全，乃至筆者親戚提及的食物安全。其中，政治安全尤為首要，因其一旦失守，立法與政府機構將陷癱瘓，街頭暴力頻發。既然國家安全是跨越國界與文化的普世價值，每個國家皆有權加以踐行。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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