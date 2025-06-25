來稿｜香港電影工業的困境和出路

來稿作者：劉學廉



香港電影曾享有「東方荷里活」的美譽，憑獨特的風格、高效的製作和國際化的視野，在上世紀80年代風靡全球。然而，近年香港電影工業面臨多重挑戰，包括市場萎縮、人才流失、創作瓶頸等問題，需尋找新的發展方向，才可讓香港電影工業可持續發展。

雙重挑戰

香港電影過去依賴本地市場及東南亞、台灣等華語地區票房支持，但隨著香港人口結構變化、觀眾口味轉變，以及串流平台的崛起，本地票房收入大幅下降。根據香港票房有限公司的數據，2024年香港華語電影的總票房為13.4億港元，比2023年下降了6.2%。儘管期間有《九龍城寨之圍城》、《破． 地獄》等港產片過億票房，但整體仍不盡人意。 此外，香港電影在國際市場的影響力亦不如以往。過去，香港動作片、警匪片在歐美市場具有一定號召力，但近年，除了少數導演的作品仍受國際影展青睞外，大部分港產片難以突破區域限制。

香港電影工業的另一大困境則是人才斷層。過去，香港擁有成熟的電影培訓體系，如無綫電視藝員訓練班、香港演藝學院等，培養了周潤發、劉德華、梁朝偉等國際巨星，以及徐克、許鞍華等知名導演。然而，隨著行業萎縮，年輕一代缺乏機會，許多電影人才轉戰北上發展，導致本地創作力量不足。 此外，技術層面（如特效、編劇）的人才亦嚴重流失，許多資深電影人退休後，後繼無人，影響電影的整體質量。

拓展國際合作，打造「新港片」品牌

香港電影要突破市場困局，必須重新定位，善用其國際化優勢，加強與海外影視機構的合作。例如可借鑒韓國電影的發展模式，透過與Netflix、Disney+等串流平台合作，製作具有香港特色的原創內容，拓展全球市場。

此外，香港政府可推動「中外合拍片」計劃，提供稅務優惠或資金支持，鼓勵本地電影公司與東南亞、歐美製片方合作。例如2023年香港與泰國合拍的《無間道》改編劇《The Departed》便成功打入國際市場，證明跨文化合作的可能性。香港電影應發揮其動作、犯罪類型片的優勢，結合國際化敘事手法，打造「新港片」品牌。

加強人才培育，推動產業升級

面對人才斷層問題，香港需從教育與產業政策兩方面入手。首先，香港演藝學院、香港電影發展局應擴大電影相關課程，並與業界合作提供實習機會，讓年輕人有更多實踐經驗。以韓國為例，韓國設有「電影振興委員會」，目標正是提供專項基金資助新人導演拍攝短片或獨立電影。 其次，政府可推動「電影工業4.0」計劃，引入數位化製作技術（如虛擬製作、AI後期剪輯），降低製作成本，吸引年輕創作者加入。

總括而言，香港電影工業正面臨市場萎縮與人才斷層的雙重挑戰，但危機亦是轉機。透過拓展國際合作、加強人才培育，香港電影有望重塑競爭力，在全球化時代找到新的定位。香港電影的輝煌歷史證明其具有強大的適應力，只要業界與政府共同努力，未來的「東方荷里活」仍可再創高峰。

作者劉學廉是港九勞工社團聯會社區幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。