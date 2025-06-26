楊莉珊｜香港需要「忘掉」才能再度成功

香港在紛紛攘攘的新聞中準備迎來回歸28周年：港澳辦夏寶龍主任來港出席國安活動，再度對香港的安全與發展做出指示，而第四份施政報告也已開展公眾諮詢。的士行業因為牌價暴跌而躁動，還有多家耳熟能詳的品牌因經營困難而走入歷史。一連串的新聞都顯示，「由亂及治」已經底定，但「由治及興」卻進展緩慢，原因何在，值得思考！



若說香港經濟不好，它卻擁有多張令人羨慕的亮麗名牌：全球三大金融中心之一、資產管理中心、最大的人民幣離岸交易中心、穩健的專業與管理服務、國際海空運輸樞紐、國家唯一普通法區、亞洲重要仲裁中心等。但若說香港經濟暢旺、前途光明，卻政府連年財赤，企業接連倒閉，市民消費謹慎。這除了有美國發動關稅戰的外圍干擾因素，香港是否也需要「三省吾身」，查找自身不足？

筆者以為核心問題就在於香港早已成功，在上個世紀就已經佔據重要位置，更乘著改革開放的東風創造了「東方之珠」的經濟神話。但時代在變，環境也在變，科技、產業甚至國際格局也都與過去迥然不同。成功本不是問題，但在新的環境下仍緬懷著「東方之珠」的成功經驗，可能才是今天香港坐困瓶頸期的核心原因。雖然社會已有「求變」的共識，但「如何變」、「變什麼」的核心問題卻仍是人言人殊。

從管治上、經濟結構上、社會心態上，香港社會普遍仍可見到沉湎過往成功經驗的痕跡，譬如政府奉行「積極不干預」是過往的成功因素之一，但在今天是否仍適合？的士牌照由高處跳水影響從業者生計，但相關服務又難敵網約車的挑戰。政府面對這樣的困局，不能繼續固守「小政府大市場」的老思維，確實需要主動從中協調，才能保證行業健康發展。

回歸後，香港仍繼續以「超級聯繫人」的角色定位自己，因為過往就是靠賴內地發展紅利而成功，這樣的定位可以繼續用「中間人」的角色躺贏。幸好，本屆政府逐步將「超級聯繫人」演譯成「超級增值人」，雖仍未擺脫中間人的角色，但起碼想到了「增值」。但時代變了，科技快速發展、物流一日千里，中間人的角色越來越不重要。香港需要怎樣的改變？

筆者想起少年時閱讀《倚天屠龍記》中有這樣一幕：張三丰臨危授課，將太極的武學精要傳授給了張無忌時說：「只重其意、不重其招，你忘記所有招式，就練成了。」《神鵰俠侶》中描述獨孤求敗之所以無敵於天下，正是因為他以達到「無劍勝有劍」的境界。後來偶然發現，科學家愛因斯坦也有類似的觀點，這位天才在談及教育時認為，真正的教育是當學生將在校園內所學到的東西都「忘掉」之後，所剩下的才是自己的真正知識！

無論是小說或者是愛因斯坦的總結，都談及同一個觀點，如果困於過往成功的經驗、固守經驗的條條框框，在瞬間萬變的武林決鬥中，往往以失敗收場。

香港的發展也是一樣，「忘掉」過往賴以成功的一切經驗，細心審視眼前的世界格局、時代需求與國家藍圖，才可以真正走出一條新的成功之道！九月份的施政報告，市民渴望看到突破過往經驗束縛的新發展思維。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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