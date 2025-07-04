來稿｜暑假將至　吸取冬季流感經驗未雨綢繆

來稿作者：華德財



雖然冬季流感季節已結束，但回顧這段全城抗流感之戰的勝利可說是得來不易。是次流感季節肆虐嚴重，11個星期共錄得488宗流感相關成人嚴重個案，當中七成八患者本身有慢性病，而沒有接種疫苗者佔所有成人重症個案66%；今次流感季節共錄得10宗兒童重症。但今次慘勝的亮點，是疫苗在預防上發揮了重要功效，如今夏季已至，加上中、小學的暑假即將來臨，公眾地方的人流增加將增加流感散播風險，各界需反思如何今次吸取教訓，特別是提高接種疫苗入手，以增加下次的抵抗能力。

根據當局數據，成人及兒童嚴重個案，分別較疫情前減少兩成及六成，可見市民更加願意接種疫苗。而各界亦盡心竭力，各施各法，鼓助更多市民接種疫苗注射計劃有關。數據指截至三月中，疫苗接種計劃接種了逾200萬劑，比上季度增加12%。雖然成果令人鼓舞，但要進一步提升接種率，在宣傳和合作模式方面就有再強化。

其中部份年齡組別就不理想，六個月至兩歲的組別，接種率約26%，令筆者想起衞生署年初公開有166間學校拒絕當局安排到校接種流感疫苗，包括約100間幼稚園。相信一來因令學校行政工作增加，二來畢竟小朋友普遍怕痛，面對打針難免會哭鬧或抗拒，令家長或校方為免與小孩糾纏而卻步；但早有醫學數據證實，接種疫苗有助減輕重症機會，令幼童減低感染風險，當局應研究如何與校方加強溝通，協助呼籲家長帶子女接種。其實在群體免疫角度，愈多人接種才能使社會整體有更顯著的預防感染效果。

今次冬季流感潮，不少地區組織、非牟利機構、企業、藥廠或醫療相關機構，都各自組織了不同的地區流感疫苗注射計劃，而且不少接種地方選址都接近住宅，例如是一些社區會堂，於今次疫情提升疫苗接種率發揮關鍵角色。隨著今年將有更多地區康健站升級為康健中心，當局亦可使用康健中心，配合私營醫療機構提供流感疫苗注射服務；長遠而言，於其他些大型傳染病流行季節，也可藥廠、區議員等持分者合作，以資助更多有需要的市民，提升疫苗接種率。當局亦可以康健中心為平台，與私人藥廠加強溝通，安排引入最新技術的產品；例如今波冬季流感疫情中，有藥廠就安排了新型噴鼻式流感疫苗，予小童選擇接種。噴鼻式流感疫苗於英國、歐洲等地早已流行，效果與傳統針劑式疫苗一樣，只需將疫苗噴於鼻腔內即可；這款疫苗可有效避免學生哭鬧，既方便、又可避免學生打針時受傷，若能更廣泛推廣，將可提升學童流感疫苗接種率，有望於下次的流感季節把兒童重症數字「清零」。

衞生防護中心早前已提醒大眾，本港今年夏季有一半機會出現流感季節，因此市民不能因冬季流感抗戰勝利就開始鬆懈。有關當局應與地區組織等各方持分者合作，加強宣傳，呼籲未接種流感疫苗的市民，盡快去注射疫苗。而當局亦應未雨綢繆，研究強化康健中心作為市民預防疾病的平台角色，與私人醫療機構合作，讓家長可以預約安排包括噴鼻式疫苗在內的流感疫苗，以便利小朋友接種疫苗，於下波流感出現前，盡快建立銅牆鐵壁的堅固防線！

作者筆名華德財，從事會計行業，曾於四大會計行任職核數員，專責審核資訊科技、航空及內地石化企業。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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