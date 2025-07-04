來稿｜山東航母耀香江　家國情懷共激蕩

來稿作者：楊莉珊



山東艦航母編隊7月3日駛進香港水域，展開為期五天的訪港之旅。其中最矚目的是國產新型艦載機殲-15T首次在航母甲板上對公眾開放。一萬張登艦門票通過微信小程式派發，瞬間便被市民搶換一空。此次活動除慶祝香港回歸28周年外，更彰顯國家軍事力量的卓越進步。山東艦編隊在香港回歸祖國28周年之際訪問香江，以雄壯的軍容展現國家力量，意義非凡，這不僅是對香港回歸與《香港國安法》實施五周年的隆重獻禮，更是國家主權與安全堅如磐石的生動詮釋。

山東艦（舷號17）是中國首艘完全自主設計、建造及配套的國產航空母艦，繼「遼寧艦」後成為中國海軍第二艘航母，標誌著國防科技實力的飛躍。其飛行甲板面積相當於兩個標準足球場，高度約20層樓，擁有3,000多個艙室，堪稱移動的「海上機場」。正常排水量逾6萬噸，可搭載數十架艦載戰鬥機及各型直升機。山東艦從2019年入列至今，它協同編隊中的延安艦、湛江艦等精銳力量，歷經高強度演訓，標誌著中國海軍正式邁入國產航母時代，躋身世界一流。這支「流動的鋼鐵長城」，以尖端裝備與實戰能力，彰顯國防科技自主創新的飛躍發展，為捍衛海疆、護航國家貿易與航運安全構築起堅實屏障。

國防現代化是中國式現代化不可或缺的支柱。山東艦編隊的遠航英姿，印證了人民軍隊以科技賦能戰鬥力提升的堅定步伐，更昭示著國家有決心、有能力維護核心利益。在國家安全體系日益完善的今天，我們有信心見證香港與祖國同舟共濟，共用高品質發展成果，共繪繁榮穩定的壯闊藍圖。

山東艦航母編隊破浪抵港，是一曲國家力量與香港脈搏共振的恢弘樂章。正如李家超特首所言，這彰顯了國家海軍的跨越式發展——從近海防禦走向深藍遠航，為捍衛主權與地區和平鍛造堅實盾牌。特首代表七百多萬市民表達的熾熱歡迎，是香港愛國情懷的自然流淌。航母編隊劈波斬浪而來，傳遞著中央對香港的深切關懷與支持。這份厚禮，令歷經風雨的東方之珠倍感溫暖，更激發市民對國家強盛與自身責任的深刻認同。

山東艦航母編隊訪港，以國之重器的雄姿，為香港市民帶來一堂震撼的愛國主義實踐課。其巍峨艦體與精良裝備，生動展現了中國國防現代化建設的輝煌成就，讓同胞深切感受到國家實力與海權力量。此次活動不僅深化了市民對國家發展的認知，更極大激發了青少年的民族自豪感與愛國熱忱，是一次深化國家認同、凝聚社會共識的成功實踐。它昭示維護國家安全、共築強國夢想，是每一位中華兒女的光榮使命。

山東艦航母編隊訪港，映照出國家崛起之路與香港同頻共振的壯闊圖景。這份榮光屬於全體中國人，更激勵香港在融入國家發展大局中行穩致遠，共繪強國復興的壯美航跡。山東艦航母編隊訪港，傳遞的是信心，更是鞭策。它有力地昭示：背靠祖國是香港繁榮穩定的最大底氣。當前，香港已實現由亂到治的重大轉折，正闊步邁向由治及興的新階段。「國安港安」的堅實根基，為香港社會凝聚了前所未有的向心力，掃除了後顧之憂。這來之不易的大好局面，正應轉化為全體港人團結一心、聚焦發展的強大動能——心無旁騖拼經濟、全力以赴謀發展、開拓創新增活力。

站在新的歷史起點，香港肩負著更重要的使命。國家的高品質發展藍圖波瀾壯闊，香港憑藉其獨特的國際化和專業化優勢，必能在其中扮演不可替代的關鍵角色。無論是融入國家發展大局、深化區域合作，還是發展新質生產力、鞏固國際樞紐地位，香港都大有可為。我們堅信，在國家的堅定支持下，香港定能把握機遇，在由治及興的新征程上破浪前行、行穩致遠，與祖國一道，共同繪就強國復興的壯美航跡，貢獻不可磨滅的香港力量！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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