仲點論政｜加緊推動循環經濟

來稿作者：劉仲恒



不久前，從新聞得知，警方重案組在調查一宗人口失蹤案時，除了在青山道一處疑似案發的劏房單位搜證，還派出眾多警員在屯門稔灣的新界西堆填區展開搜索。從螢幕畫面可見，堆填區已高如小山。事實上，堆填區的面積並非無限，很快便有用盡的一天。我們日復一日不斷產生的固體垃圾，確實是危害環境的主要因素之一，如今必須尋求解決之策。

其中一個有效解決方案，便是儘快推動循環經濟。眾所周知，購買二手物品而非全新商品，本質上就具有環保意義，因其無需生產全新產品，從而節省全球資源。循環經濟秉持同樣理念，它基於一種不同的生產與消費模式，旨在盡可能長時間地共用、租用、再利用、維修、翻新及回收現有產品與材料。如此一來，身邊產品的生命周期得以延長，新產品的消費及浪費程度便降至最低。通過減少全新商品的購買，降低對周邊資源的消耗，必能減輕對環境的影響。

傳統經濟消費模式，是基於「獲取原材料 - 製造 - 運輸 - 消費 - 丟棄」的直線模式。從經濟層面看，只要存在大量廉價且易獲取的材料與能源，此模式便能盈利。然而，從環境保護角度而言，其影響不容小覷。循環經濟則截然不同。在傳統模式中，報廢與丟棄是其中一環，許多商品尚有不少剩餘使用壽命，卻未得到充分利用。消費者因需再次購買同類產品，直接消耗了全球資源，對環境造成不良影響。

每個人都深知環保的重要性，而循環經濟與環境保護密切相關。產品的重複使用及回收再利用，能夠減緩自然資源的消耗，從而減少對自然景觀及其他動物棲息地的破壞，有助於減慢生物多樣性喪失的速度。再者，循環經濟可降低生產規模，因而另一好處便是減少溫室氣體排放。

要實現循環經濟，我們需要更高品質的產品。從商品生命周期起始便著眼於製造更高效且可持續使用的產品，這有利於減少能源與資源的消耗。筆者曾見過一項估計，一個產品對環境的影響，超過 80% 在設計階段便已確定。

包裝也是一個不容忽視的相關議題。購買新物品時，包裝難以避免，但在循環經濟模式下，包裝使用量將大幅減少。包裝問題其實相當嚴峻，以歐洲為例，人均每年約產生 190 公斤的包裝垃圾。商品拆封使用後，這些包裝最終大多被送往堆填區，這是不爭的事實。

近年來，香港的環保教育工作成效顯著，市民的環保意識明顯提升。如今，是時候更進一步，從直線性消費轉向循環經濟下的消費模式了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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