來稿｜鈾濃縮去向不明　美國以色列陷入另一「困境」

來稿作者：陳文坪



來到21世紀20年代，世界已經走向弱肉強食、叢林法則的境地。強國可以「瞎編」一個自己的說法、理由給國際社會，就可揮軍入侵或軍事侵略或轟炸他國領土。這種赤裸裸的謊言、殺戮，與流氓如出一轍。不但自己國家的人民受災受難，也給國際社會帶來難以磨滅的傷害。

美國總統特朗普吹噓自己任內沒有發動戰爭。話音剛落，他卻下令轟炸伊朗，親自參與以色列發動的中東戰事。這難道不是對他國的軍事侵略嗎？特朗普早前吹噓要「真正結束」以色列伊朗的戰爭，現在親自利用最先進的B2轟炸機炸燬伊朗核設施。這就是假仁慈的姿態。

這場戰爭將是「無休止」的，仇恨是不會輕易消失的，更何況新仇加舊恨。美國、以色列即便推翻伊朗現政府，繼承者或伊朗人民還是會找機會加以反擊。美國在與伊朗談判還未結束，就迫不及待轟炸伊朗三處核設施。伊朗已終止與國際原子能機構的合作，而早前的幾十公斤鈾濃縮去向不明，無法追蹤。戰事看似完勝，卻加劇國際社會的更多爭端。

進入六月，是個多事之夏。不但世界多地出現高温天氣而影響工作生活，中東戰事更是一波未平（以哈）一波又起（以伊）。一夜之間，伊朗境內多地火光四起、炮聲更是震耳欲聾；以色列境內也難以倖免，多地也炮火硝煙。導彈、飛彈、無人機、巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator）、 戰斧導彈在各地炸開。軍事設施、民用建築、醫院毫無差別被炮彈擊中，毀壞不堪，傷亡慘重。

美國與伊朗的第五輪核談判5月24日在羅馬落幕。談判雖沒有取得多大進展，但也還沒結束。美伊已經敲定6月15日再回到談判桌。

然而，就在談判前兩天，以色列國防軍6月13日凌晨採取先發制人的攻擊，對伊朗發動名為「崛起之獅」的軍事打擊行動。以軍出動200架戰機，投放約330枚炮彈，襲擊伊朗全境100多個目標，包括三個核設施的場地。造成死傷多達三位數。

別把伊朗看成不堪一擊。再好的空防系統，也有弱點的地方。以色列中科院被伊朗導彈擊中，就是最好說明。以色列狂轟濫炸伊朗境內目標，伊朗也不不甘示弱，更沒有放棄回擊的機會。伊朗同一天深夜至隔天也發動對以色列四輪攻擊，發射約200枚彈道導彈以及無人機。以色列的特拉維夫市中心，一棟高樓遭襲擊，附近拉馬特甘，也有一棟公寓樓被摧毀；以色列著名的魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）多棟建築也受破壞，傷亡幾十人。

作為與伊朗直接談判的特朗普政府不是喊停，反而加入以色列的戰局。6月21日，美軍襲擊了伊朗境內的三處核設施，投下了六枚「掩體炸彈」（Bunker Buster）打擊伊朗福爾多等地核設施。福爾多是伊朗鈾濃縮設施的關鍵所在地之一。

美國親自參戰，軍事轟炸伊朗。伊朗也對發射導彈打擊美軍駐卡達爾基地。美國務院也隨即發出全球警告，要求美國大使（領事）館、公民在外必須注意安全。可見，美軍轟炸伊朗，已使美國自身陷入無休止困境。

世界也因以色列-伊朗戰事、美國轟炸伊朗核設施而產生嚴重分歧。這場戰事，除了給以伊人民帶來傷亡外，也給世界各國帶來無端端的損失。以伊相互發動武裝攻擊，造成了對波斯灣多國領空關閉、霍爾木茲海峽航道等的衝擊。各國為安全起見，商船繞道遠行、航班延誤，許多來回中東多地的航班被迫取消或改道，旅客滯留機場無數，有家歸不得。而商企面對海運費、燃油費、保險費相繼提高，貨品價格也因各種費用增加而上漲，連帶物價也將繼續上漲，最終得由消費者「分攤」。

以色列、美國對伊朗這場戰事，無論是大國或小國，大企業或個體商戶都須為戰爭付出更高、更多「代價」。如日常生活中油價上漲、安檢加強、運輸費增加等等這些都須要由消費者來支付。換句話說，全世界都須為之「埋單」。

目前戰事雖「偃旗息鼓」，伊朗的核設施也被「毀」了，但所掌握的技術是消滅不了的。就如你可以炸掉實驗室，但新的實驗室會在各地建立起來。核設施也是如此，更何況沒有人清楚伊朗核設施目前的狀況如何。萬一把核技術「轉售」出去，想追蹤都難。如是這樣，美國、以色列自身已陷入另一種「困境」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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