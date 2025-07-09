來稿｜中大兩件小事令人憂慮

來稿作者：鍾誠祥



過去，香港中文大學都被認為是香港公民社會的重要堡壘，是捍衛公民權利的前哨，不少中大畢業生都是香港公民社會重要的參與者。筆者作為中大校友，一直以此為傲。然而，近來在中大發生的兩件小事，筆者着實感到憂慮。

綠色和平研討會被取消

第一件小事是綠色和平原本計劃於6月22日，與中大兩個院系在中大校園舉行一個有關生態旅遊的研討會，邀請學者和業界人士各抒己見。然而就在活動前一天的傍晚，綠色和平宣布中大以緊急維修為由表示未能借出場地，結果研討會被迫改在網上進行。雖然校方對此已然表示歉意，惟整件事仍然令人感到費解。

首先，中大表示未能借出場地的原因是「緊急維修」，但卻始終未有提及涉及甚麼方面的故障或損壞。不僅如此，當記者抵達中大校園希望瞭解具體的維修狀況時，卻絲毫未見任何動靜，這難免讓人質疑有關場地是否真的出現不能緊急處理的問題而未能使用。中大實在有必要作出更具體的澄清。

進一步而言，既然中大的院系是研討會的合辦單位，即使原本的場地因緊急情況未能使用，中大校園內亦有其他面積和設備相若的場地可供研討會繼續進行，且因有中大的教職員參與，當中的協調工作也應該不太困難。中大校方又是否應該說明一下，為何未能即時安排其他場地，讓研討會繼續順利進行？當中是否牽涉不可逾越的行政程序，還是有其他更特殊的理由？

面對此等突然變故，我們很難不把問題放到言論和表達空間的高度思考。較早前綠色和平曾就特區政府的生態旅遊項目提出質疑，發展局亦就此急急發稿澄清，再加上考察香港的生態旅遊發展乃當時京官在港調研期間其中一項主要行程，到底這一切是否有關？如果不加以澄清，難免會有聲音認為中大校方可能受到來自某特殊渠道的温馨提示，不想與施政主調相左的言論在校園出現，又或者是中大方面有人擔心研討會的內容會對校方帶來麻煩，抱着多一事不如少一事的心態，決意明哲保身。不過無論如何，中大方面若不具體說明事件的來龍去脈，公眾對其能否保障言論和表達空間將會產生質疑，對大學的形象多多少少也會構成負面衝擊，這點實不能不察。

中學生辯論比賽不獲借場

第二件小事，某程度上也反映着同樣的問題。6月28日一場中學生辯論比賽原定在一商場舉行決賽，但該商場突然宣佈以維修為由取消借出場地。因為該比賽前面各個階段的賽事均有在中大舉行，主辦機構遂與中大聯絡，查詢是否能借出場地舉辦決賽。校方初時原則上表示同意，惟在閱畢主辦當局提交的活動詳情後改變初衷。事實上當天的辯論比賽的辯題一點也不敏感，唯一敏感的可能是幾位屬泛民主派的名人評判。然而，難道就是因為這樣，中大便改變了初衷？

作為一個負責任的機構，中大實在應該就上述兩件事件作出正式交代。拒絕借出場地的決定並不尋常，表面提出的理由也難以服眾，難道中大要成為收窄香港社會的表達空間的推手？若中大仍然重視香港社會的表達自由，其管理層，甚至是盧校長本人，應該就上述兩個決定鄭重地向社會作出說明，以釋疑慮。

政府當局在《港區國安法》實施五周年之際所表達的立場，也給予我們一個角度去思考這兩件小事出現的原因。特區政府強調國安風險仍然存在，其中一個觀點就是所謂的「軟對抗」的態度。那麼，就政府政策提出質疑意見，又或者活動中邀請不受政府歡迎的人物參與，屬於「軟對抗」的具體實踐嗎？如果這點不加以澄清，類似中大拒絕借出場地的事件相信不會是最後一次。還望特區政府明示，讓社會作出合適的回應，因為這將有助我們理解中大的決定是否合理。

當特區政府和香港五間世界百強大學正在努力招收環球精英學子和教員之時，中大作為其中之一實應向全球證明自己屬捍衛自由空間的院校，方能吸引世界頂尖人才加入。作為校友，筆者甚願中大能承傳其創校逾六十年的傳統，守護香港學術界的核心價值。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社區服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。