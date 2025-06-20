一個城市五間百強大學　香港與哈佛的距離多遠？

高等教育調查機構QS發布最新2026年排名，香港五所大學躋身世界百強，比例（56%）為全球最高。其中，香港大學的排名躍升六位至全球第11名，在亞洲區僅次於新加坡國立大學（NUS），距離全球前十僅一步之遙。香港中文大學和香港科技大學的排名亦穩步上升，分別位列第32名和第44名。教育局形容結果印證了政府長期致力投資教育，提升高等院校競爭力的成果。



大學排名縱然有「遊戲」成份，不可能全面反映一所大學的質素，但其研究方法、衡量指標作為一把間尺，怎也折射出院校在特定層面的表現。QS排名以十個指標作為評分，在學術聲譽和論文引用方面，港大、中大及科大差不多全都取得90分以上的成績。至於國際學生及教員比例方面，三間大學的得分甚至遠超美國哈佛、英國牛津等頂尖大學，相信因為來自中國內地的學生及教員，因為非本土之故而計入國際比例。

不過在佔比甚高的僱主聲譽，本港大學得分明顯遜色，即使被視為香港最頂尖大學的港大也只得82.5分。QS每年向全球數以千計學者和僱主發放問卷，衡量各間院校及其課程的聲譽。換言之這有別於論文引用次數那些客觀數據，聲譽是很主觀的口碑和印象，甚至涉及大學的品牌定位。

歐美頂尖大學的全能與專攻

以倫敦政治經濟學院（LSE）作為例子，其排名雖然只得全球第56，低於本港四間大學，但其僱主聲譽卻高達99.4分。一個重要原因，相信在於LSE在政治、經濟等學科建立了極佳口碑，在2025年QS的「社會科學與管理」領域排名中甚至位列全球第六。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的人文學科、社會科學雖然不算突出，但在「工程與技術」和「自然科學」兩個領域分別排全球第五及第六，僱主評價亦高達96.3分。由此可以推斷，大學擁有多少全球公認的王牌學科，很可能是其軟實力的重要因素。

觀乎QS劃分的五個廣泛學術領域，哈佛大學在其中四個——「文學與人文」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理」——均排名全球第一，即使是相對「較弱」的「工程與技術」也位列全球第九。英國的牛津大學和劍橋大學在所有五個領域中排名全部位列全球前五，美國史丹佛大學全部位列全球前十。 能夠建立如此均衡的實力，無怪乎這四間大學的學術聲譽及僱主聲譽全部都是100分滿分，並拉高了整體排名。

如果我們從2025年QS學科排名來看，哈佛的優勢更加明顯。例如數理的醫學、物理、化學、數學、計數機科學、電子工程，以及人文社會的經濟、法律、政治、歷史這十個學科中，哈佛在六科排名全球第一，兩科排名第二。牛津有六科位列三甲，劍橋在法律、歷史、化學三個學科排名擠進前三。更重要的是，哈佛、牛劍和史丹福在這十個常見學科中，無一科排在十名以外。

反觀香港，雖然港大在法律一科位列第15，但其他表現大多在20名以外，例如經濟學排第32、醫學第34、歷史學第38、計算機科學第41、政治學第42及電子工程第47。從正面來看，這意味港大在多個學科的表現都達到五十名之內的水平，具備英美名校那樣全面、均衡地具備王牌學科的潛質。而科大的高排名學科集中於科技和商科，包括電子工程第26、計算機科學第27和經濟學第28，或許可以好像瑞士ETH那樣選擇專攻的領域。

新加坡如何建立世界級口碑

哈佛、牛津、劍橋的「金漆招牌」經過數百年歷史沉澱而成，品牌根深蒂固，就連美國總統特朗普的針對政策也難以動搖。但即使如此，高等教育也不必然由他們壟斷。新加坡國立大學以相對「年輕」、亞洲院校的身份打入十大，加上南洋理工大學（NTU）位列12，證明清晰的定位、資源的投入足以建立世界級口碑。

香港人對南大的認識或者只限於中大前校長沈祖堯「過檔」，其計算機科學、電子工程和化學的排名卻位列全球前十。NUS的水平更加亮眼，計算機科學、電子工程、化學、數學、法律和政治學都是前十，物理、經濟學、歷史和醫學都不超過前20。無怪乎兩所院校的「僱主聲譽」得分分別高達98.2和91.4，遠高於香港三。毫無疑問，新加坡已經建立了全球認同的高等教育品牌。

香港政府通過多項措施，包括獎學金計劃等，全方位吸引各地優秀人才和培育本地人才，在全球推廣「留學香港」品牌，新加坡的經濟正好作為借鏡。他們不但花了長達十年的投資和規劃，並且擁有亞洲最大規模的捐贈基金，而且成功將NUS推進全球排名前十，以旗艦品牌拉動新加坡整體的高等教育發展。新加坡將自己定位為「面向未來、技能為本」的教育領導者，亦都回應了全球經濟對人才的需求，並且得到僱主肯定。

如今世界正在經歷大變局，全球南方崛起，中國與環球深度融合，香港在「一國兩制」下的高等教育，應該最能兼具國際視野與中國深度，培育人才在全球最複雜的金融與法律環境中解決問題。新一間（甚至可以不只一間）的醫學院，如何面對人工智能普及、社會人口老化的廿一世紀？要找到定位、建立品牌、推廣「留學香港」，不能只靠提高非本地生名額。