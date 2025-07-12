楊莉珊｜粵車南下是大灣區融合的務實一步

特區政府推動「粵車南下」於11月落地，每日限100個粵牌車進入市區，此舉不僅是交通政策的突破，更是大灣區深度融合的關鍵信號。以港珠澳大橋為紐帶，「泊車轉機」模式將直接啟動香港機場的樞紐價值，每年5300萬客流中，五分之一來自大灣區內地城市，600萬轉機客的潛在需求有望通過自駕接駁高效釋放。



「粵車南下」最關鍵的三個務實點應該是：第一，降低民生成本，免除擔保金直接惠及普通民眾；第二，啟動消費市場，特別是帶動香港北部經濟發展；第三，以交通破題促進心理認同，車輛流通象徵著灣區生活圈的形成。

初期百個名額的謹慎安排，彰顯「小步快跑」的治理智慧。一方面，香港市區道路承載力有限，分階段開放可監測交通影響，避免擁堵惡化；另一方面，為配套服務（如停車場擴容、跨境保險、電子支付等）的完善留出緩衝期。這種漸進策略既回應現實需求，又規避冒進風險。

長遠觀之，「粵車南下」超越交通便利本身。它通過人流、車流的高效互通，強化香港與內地城市的日常聯結，推動消費、旅遊、物流等產業協同。隨著機制成熟，限額逐步放寬可期，屆時香港作為大灣區核心引擎的輻射力將進一步凸顯。

大灣區一體化需政策破冰與設施支撐並進。粵車南下正是以基礎設施「硬聯通」促規則機制「軟銜接」的典範，其試點經驗或將為未來「港車北上」擴容及區域跨境管理提供寶貴範本。

該政策設計體現了清晰的戰略考量：提升樞紐競爭力，通過便利珠三角客流強化香港機場地位；啟動消費潛力，引導轉機旅客進入市區消費，提振酒店零售等產業；優化跨境服務，以香港標準保障安全並積累管理經驗。此舉措旨在鞏固香港優勢並挖掘區域協同發展的新動能，是務實且有前瞻性的安排。

「粵車南下」政策如一把鑰匙，解開了長久以來廣東車輛入港的繁瑣枷鎖。這一看似交通層面的微小鬆動，實為大灣區融合棋局中落下的關鍵一子，它以務實之態，精准消融了制度堅冰。

此策之務實，首在「惠民生」。從前高昂擔保金如一道無形閘門，攔截了多少尋常家庭的跨境團圓之願、週末自駕之樂。如今閘門撤去，普通百姓得以輕鬆駛過口岸，兩地親情血脈與生活往來瞬間從「隔岸相望」躍升為「觸手可及」。這非僅便利二字可以概括，更是對民眾生活成本與情感需求的真切體察。

「粵車南下」政策的務實，亦在「活經濟」。車輛駛入之處，消費隨之流動。新界北區乃至整個香港零售餐飲業，將迎來更廣闊客源。粵港居民雙向奔赴所激發的消費活力，不僅讓邊境商圈重煥生機，更為香港本地經濟注入源源活水。這是市場要素高效流通的生動寫照，是灣區市場一體化堅實邁進。

當兩地車輛自由穿梭於同一片土地，制度隔膜悄然消融。地理阻隔的突破，終將催化人心的靠近與認同感的生長。粵車南下以最實在的方式，讓「灣區人」身份從抽象符號化為真切體驗。

「粵車南下」絕非孤立的交通鬆綁，它是以小破大的務實之舉。政策切中了民生痛點，撬動了經濟潛能，更於無聲處增進了心理認同。當更多這類務實政策如涓涓細流匯入灣區融合之海，終將彙聚成磅礴浪潮。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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