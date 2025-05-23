企業總部未艾　遷冊僅第一步

長和周四（22日）舉行股東周年大會，主席李澤鉅在回應提問時指出，總部或總公司可能是上世紀概念。尤其是新冠疫情後雲端工作普及，長和的「總公司」也是在電子上的雲端，以及飛機上的雲端。



毋庸置疑，科技進步改變了許多企業的工作模式，會議雲端化，實體辦公室的需求減少。在倫敦、紐約等大城市，由於不少白領選擇星期五在家工作，因此有了「星期四是新的星期五」，星期四下班時間就提前開始周末。

雲端時代下的企業「戶籍」

然而，無論如何雲端工作、企業的日常運作如何分散，其於稅務上依然有所謂「中央管理及控制地」(CMC)，即高層決策、法律責任承擔的主體，並藉此決定了企業的核心稅務居民身份。即使董事會會議在雲端上舉行，但決策者或者董事會主席的所在地，依然可以反映CMC，繼而決定公司的稅務居民身份。再者，每一間公司只得一個註冊地，就好像每一名居民都有一個常用通訊地址，是政府信件發送往的地點那樣。

企業選擇註冊地，當然是充滿商業計算。例如長和系十年前大重組，選擇了以開曼群島作為公司註冊地，以便於全球業務佈局和資本運作，聲稱也是因為在股東派息方面更具彈性。另外三大地產商——恒基、新世界和新鴻基，則以香港為其註冊地。Shein經常被形容是「中國電商企業」，惟其總部及註冊地也是在新加坡。蘋果公司雖然在愛爾蘭設立子公司以避稅，其母公司依然紮根美國。不用再數下去，也可見稅制、法律環境、監管等，都與企業選擇在哪地註冊有關。

政府早前修訂《公司條例》，引入公司申請遷冊來港的機制，並不額外增加一套類似新加坡那樣的特定規模標準（如資產、收入或員工人數）。圖為財經事務及庫務局局長許正宇出席2月19日立法會會議。（資料圖片）

離岸神話破滅 企業重新布局

開曼群島和百慕達一直都是不少企業選擇離岸註冊的司法管轄區，眾所周知出於稅務考慮。香港上市公司中逾半在這兩個地方註冊，本地註冊的反而是少數。然而，隨着BEPS 2.0框架及全球最低稅率推行，國際社會對企業「經濟實質」的要求日益提高，離岸註冊的吸引力大不如前。例如百慕達在2023年底改革了稅制，今年1月1日起已實施15%的企業所得稅，所謂「低稅天堂」的招牌不再。

此際香港順水推舟，推出便利公司遷冊的制度，明顯劍指那些離岸註冊、但又在香港或亞洲有重要業務的公司。公司遷冊在周五（23日）才開始接受申請，AXA安盛即公布打算將服務港澳市場的百慕達註冊子公司遷冊來港，應該正是出於稅率差距大幅收窄、合規成本有進減少等原因。

企業遷冊來港之後，在合規、審計、法律等方面都可能需要本地專業服務，直接惠及公司秘書、會計等行業。但比起再多一間註冊公司之外，更重要的目標應該是吸引企業設立總部——無論是全球抑或是區域總部，以帶來創造就業、帶動高端專業服務需求、促進投資等實質性的經濟效益。須知道跨國企業的註冊地不一定是公司總部，香港矢言發展總部經濟，就應該好像新加坡吸引Shein那樣，爭取企業既在港註冊，同時又設立總部——最好同時在港交所上市。

Fast fashion電商Shein在新加坡註冊和設立總部，尋求在美國上市不果後，正轉戰英國倫敦。（Reuters）

坐擁天時地利 還看人和主動

我們既有——憑藉與內地市場的緊密聯繫，不少跨國企業都會想在大中華區擴展業務，以香港就是很好的總部基地，我們的資本市場還可以得到國際資金支持而且投資內地發展；也有天時——隨着BEPS等措施對傳統「離岸」避稅天堂的打擊，香港以簡單低稅制、金融和法律專業服務，可以成為取代「離岸」司法管轄區的「中岸」，成為企業的註冊首選地。

但在人和方面，遷冊制度極其量只是順勢而為之舉，近乎被動。如何才能主動吸引企業落戶，也視乎重點產業（如生命科技、人工智能與數據科學、金融科技）是否發展到位，這個城市的數碼化、智慧程度怎樣，我們的居住環境、社區規劃是否以人為本。香港的註冊公司多達146萬間，當然值得一再強調，但在統計數字以外要有實際的經濟作用，市民分享到發展成果，很取決於我們能否成為發展大中華業務的總部，以及在全球稅制新框架下「中岸」國際金融中心。