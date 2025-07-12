來稿｜有適切治療而不能用是種創傷

來稿作者：方嘉儀



很多病以前無法醫治，現在隨著醫療科技的進步，治療方法推陳出新。但那是否就代表病人有得救呢？在現實生活中，情況未必如願。以鼻咽癌為例，近年來在治療復發性或轉移性的病人上取得了突破。有臨床研究結果顯示，免疫治療結合化療的新方案可以顯著延長鼻咽癌患者無復發時間和存活率，無復發時間達到21.4個月，相比單單使用化療的8.2個月，大幅提升了13.2個月。

可是，即使新療法療效顯著，但每月高達2到3萬元的藥費對很多鼻咽癌患者來說，都是非常沉重的負擔。目前，本港的藥物安全網已覆蓋頭頸癌、甲狀腺癌、食道癌、肺癌、乳癌、大腸癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、子宮內膜癌、卵巢癌、前列腺癌、膀胱癌等多種癌症，但卻不包括鼻咽癌，以至不少病人面臨著「有藥但無錢醫」的境況，讓人感到唏噓。

筆者認識的鼻咽癌康復者中，有一位是本港著名療愈系漫畫家大泥（筆名）。他在2016年確診鼻咽癌三期，在漫長的治療過程中他奮力與病魔搏鬥，他亦體會到不少病人對治療費用上的沉重壓力。他坦言，藥價的確是很多病人考慮接受治療的主要因素。而他亦有思考過若以後不幸病情復發，若財政未能負擔，亦可能考慮過不接受治療。

漫畫家大泥（筆名）在2016年確診鼻咽癌三期。（作者提供）

「醫療公平」是個很重要的概念，我們希望正在經歷癌症的患者，不會因為高昂的藥費而失去有效治療的機會。因此筆者誠心希望，香港政府可以儘快將已證實療效的JUPITER-02療法納入藥物安全網，讓病人直接得益。患上癌症很難受，為了寶貴的生命跟病魔搏鬥已經不容易，如果讓病人再陷入有藥無錢醫的困境，那對他們來說必然是另一種創傷。

作者方嘉儀是癌症資訊網慈善基金主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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