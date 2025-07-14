來稿｜特首顧問團意見要轉化為切實行動

來稿作者：楊華勇



行政長官李家超在7月9日至11日與特首顧問團舉行午餐會議，聽取特首顧問團成員就今年施政報告和香港整體發展的意見。李家超表示，特首顧問團成員是不同領域的翹楚和卓越領袖，或國際間享負盛名的學者、專家和企業家。他多謝各成員積極就香港的現況和未來發展的願景提供精闢見解和睿智建議，為香港整體發展的策略和今年的施政報告提供了重要參考。

李家超與特首顧問團為期三日的午餐會議，不僅是新一屆顧問團的首次亮相，更是一場彙聚全球頂尖智慧的對話，以其前瞻的議題、多元的視角與務實的建言，為香港在新挑戰中尋找機遇點亮了航燈。這場會議充分體現了特首顧問團的核心價值，成員作為各領域翹楚和國際知名專家，其「精闢見解」與「睿智建議」，為破解發展難題、描繪未來藍圖提供了至關重要的戰略參考。

顧問團成員構成彰顯「全球視野」與「頂尖實力」。金融專家朱民博士，韓璧丞與王興興都來自杭州創科「六小龍」，為顧問團注入國際金融治理經驗與前沿科技創新動能。他們一致強調香港得天獨厚的「內聯外通」樞紐地位、教育科研沃土及國際金融中心根基，為內地企業「出海」提供無可替代的跳板。這一共識，成為香港發揮獨特優勢的堅實注腳。

特首顧問團三大核心議題的深入探討，直指香港未來發展命脈：

首先，提升香港競爭力與持續發展，需要從多個方面入手，包括強化傳統優勢產業、培育新興產業、投資教育和人才發展、以及促進與內地和國際的合作。聚焦在地緣政治變局與經濟轉型雙重壓力下，如何穩固國際金融、航運與貿易中心地位，為香港經濟築牢高品質發展根基。金融服務、貿易及物流、專業服務和旅遊業，是香港的傳統四大支柱產業，應繼續鞏固其領先地位。大力發展創新科技產業，包括人工智慧、生物科技、金融科技等，為香港經濟注入新動力。

其次，推動區域及環球協作。強調推動傳統產業「破繭重生」，同時大力培育新興產業；加速北部都會區建設，打造創新引擎；以更優政策吸引全球資金與人才，點燃科技發展之火。面對全球不確定性，提出深化國家戰略對接與國際合作，借力「一帶一路」開拓中東、東盟等新興市場，以高質素專業服務為海內外企業搭建信任之橋。

再次，促進社會發展以提升生活品質，要順應市民對高品質生活的新期待，緊緊圍繞更好保障和改善民生、促進社會公平正義深化社會體制改革，確保發展前進一步、民生改善就跟進一步。

特首顧問團聚焦三大核心議題，精準把握了香港發展的關鍵命脈。這不僅關乎經濟動能再造與國際樞紐地位的鞏固，更觸及民生福祉與長遠繁榮的根基。深入探討並落實相關策略，對香港在變局中開創新優勢、實現可持續的光明未來至關重要。顧問團的智慧指引，為香港下一階段發展描繪了清晰藍圖。

展望未來，香港需將這份意見轉化為切實行動。唯有在鞏固傳統優勢的同時，以更大魄力擁抱創新、拓展新興市場、打造世界級人才磁場，方能在全球競合格局中持續閃耀，真正成為連結國家與世界的樞紐。李家超特首彙聚的智慧之光，正照亮香港破浪前行的航程。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章標題為編輯所擬，原題為「智匯香江共繪發展新圖景」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。