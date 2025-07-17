楊莉珊｜當「美國優先」遭遇「全球共抵」，單邊主義終將反噬自身

美國Morning Consult機構最新全球民調揭示歷史性轉折：截至2025年5月底，中國淨好感度達+8.8，美國跌至-1.5，這是自2020年該調查啟動以來中國首次超越美國。該調查覆蓋41國（含美傳統盟友），資料顯示2025年初美國淨支持率尚超20，而中國仍處負值區間；實際上，2025年1月至7月間，原本29個被視為親美的國家中，僅剩13國維持對美戰略偏好，形成顯著的「黃金交叉」。這一轉折背後，是美國單邊保護主義政策與多極化浪潮共同衝擊的結果。



特朗普政府4月起對全球多國加徵關稅，日本（24%）、韓國（25%）、越南（46%）及歐盟等國均受衝擊，甚至新加坡總理直言「非待友之道」。儘管部分國家通過談判暫獲90天緩衝期，但美國近期威脅重啟最高70%的關稅，迫使製造業國家加速供應鏈「去美國化」。

中國借「一帶一路」與制度型開放擴大影響力，如為約旦難民提供校餐專案、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）深化區域合作。東盟國家則加速「中國+1」供應鏈重組，並開拓歐盟、中東新市場，對沖美國市場依賴性。

「黃金交叉」不僅是親美陣營的量變，更揭示單極霸權邏輯的失效。當美國以關稅為武器迫使盟友屈服時，其主導的秩序正被區域自主、多元合作的新範式瓦解。未來全球格局重組，將取決於各國在「保護主義高牆」與「開放型新秩序」間的抉擇。

民調不僅是輿論風向標，更牽動實質利益格局。Morning Consult警告：聲譽下滑將削弱美國經濟競爭力，加速資本與人才流向新興市場。當山姆大叔「燈塔」在關稅壁壘後漸暗，全球秩序的版圖已在靜默中位移。傳統格局的輪廓線正被無形之手重新描繪。壁壘固然如鎖鏈般阻隔了昔日暢通的貿易航道，卻也意外催生了新的經濟聚合點；同時，區域同盟的悄然勃興，正在舊秩序版圖之外悄然織出新的經緯線。世界舞臺上的角色們，已不再默然追隨單一光源，而是各自擎起燭火，在彼此交映的光影中尋求新的平衡支點——這並非一場誰取代誰的戲劇，而是秩序本身的重新熔鑄。

美國聲譽危機重創企業海外生存空間，抵制潮下出現經濟代價。這一逆轉始於2025年1月，並在特朗普政府3月宣佈「解放日」關稅政策後加速惡化。該機構分析師麥克曼（Jason McMann）警告：聲譽下滑已直接威脅美企海外生存，「消費者可能主動避開美國產品與就業機會，貿易投資空間將持續萎縮。」

美國聲譽損毀已引發實際損失，外國遊客減少與美元貶值首當其衝。以加拿大為例，其作為美國最大國際客源國的流失，預計造成30億加元直接經濟損失。更深遠的影響在於供應鏈重構——91%加拿大人支持「永久降低對美依賴」，企業加速本土化採購，進一步壓縮美企市場空間。政策短視釀成長期苦果。當「美國優先」遭遇「全球共抵」，單邊主義終將反噬企業根基——這或是霸權黃昏的第一聲警鐘。

當燈塔的光輝被保護主義的幕牆遮蔽，昔日全球化的錨點已然鬆動。然而靜默中位移的版圖，並非為迎接另一個「燈塔」的加冕而準備；它正召喚著一種更複雜、更具韌性的共識：一種承認多中心力量、協調複雜利益的新型秩序。無聲的位移已然發生，秩序的重構卻需要新的共識：一個不再依賴唯一光源，而能容許多星輝映、共塑新圖的未來，正靜待世界智慧作答。這無聲的位移，早已不是預言，而是此刻我們腳下的現實。此番黃金交叉非一日之寒，而是美國單邊主義與全球化需求根本衝突的顯影——若政策慣性不改，經濟脫鉤的裂痕終將重塑文明競合的底層邏。

中國形象改善的多維努力效果逐步顯現。首先是免簽政策擴大。2024年起對多國開放免簽，削弱西方媒體負面敘事，2025年入境旅遊人數顯著增長，讓更多外國人體驗「真實中國」；2025年中國入境旅遊市場呈現強勁增長態勢。一季度入境外國遊客達921.5萬人次，同比增長40.2%11；4月份單月國際旅遊入境人數達86.19萬人次，同比增長37.2%，1-4月累計接待260.48萬人次，增幅達37.1%3。主要客源地包括緬甸、韓國、馬來西亞、澳大利亞、英國、泰國等國家，反映出中國旅遊市場國際吸引力的顯著提升。

其次，經濟紐帶鞏固。通過「一帶一路」強化與新興市場合作，發展中國家將中國視為「可靠夥伴」。「一帶一路」以經濟合作為錨，正鍛造著中國與發展中國家間超越單純交易的、指向命運與共的可靠夥伴關係——這紐帶，既在當下牢固，更為未來奠基。更深層的合作則體現在產業與技術的協同：中國優勢產能的轉移結合當地資源，培育了新興工業集群；綠色能源與數字經濟等前沿領域的共同探索，則鋪就了面向未來的增長之路。經濟利益的深度融合，自然催生信任與理解的深化。當發展願景通過具體專案交織共振，「共用機遇」便從承諾化為現實。

還有文化科技雙輸出。網路小說、短視頻平臺在東南亞、非洲走紅，AI領域投資與技術發展縮小與美差距，增強科技吸引力；中國故事正以新載體與硬實力向世界釋放獨特魅力。網路小說與短視頻平臺憑。中國在AI領域的密集投入結出碩果：全球占比近半的AI專利及迅猛發展的算力基礎正快速縮小與美國的差距，科技吸引力持續增強。文化輸出與科技崛起相互賦能：短視頻平臺的技術支撐加速了網文IP的視聽化傳播，而AI進步又為文化產品的精准推送與創新形態注入動力。這種雙輸出格局，正在重塑全球數位生態中的中國座標——不僅輸出產品與服務，更輸出參與未來構建的技術標準與敘事能力。當東方故事借科技之翼飛入尋常百姓家，一個更具參與感與創造力的中國形象，正在世界舞臺生動鋪展。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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