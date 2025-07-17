來稿｜跨領域合作增冷藏空間　提升本地醫療發展

來稿作者：華德財



人口老化下，社會對醫療服務的需求上升，醫院管理局近年不斷與時並進，提升藥物送遞服務，病人目前隨可將醫管局配發藥物直接送到家中或辦公室，亦可到兩間協作連鎖藥房共過百個社區取藥點領取；醫管局又善用智能技術，透過旗下「HA Go」，讓市民預約藥物送遞。但要運用這些服務的優勢，必須增加藥物冷藏空間，以提升儲存藥物的數量和種類，滿足更多病人需要。

據醫院管理局的《存放藥物須知》顯示，藥物應存放陰涼及乾爽地方，避免直接受熱及光線照射。但香港土地資源稀缺，加上許多藥物、疫苗，特別是涉及先進療法的藥物，例如生物製劑及其他先進療法藥物，更需要專門冷藏方法保存，維持其效能。故長遠而言，政府需要增加更多醫療用途的冷藏空間，包括研究增設儲存建築，重新規劃可用土地，打造更多符合存儲藥物標準的相關基礎設施。短期而言，有關當局應研究與其他公營或私人機構加強合作，租用冷藏空間。

香港科技園公司（HKSTP），就先天擁有先進的設施及土地資源，可用於醫療用途，是具實力的合作夥伴，已先後與不少私人醫療產業合作。今年2月，正美藥品有限公司透過「新型工業加速計劃」，於香港科技園公司旗下的大埔創新園設新廠房，就是醫藥界與科技園的一次重大合作。去年永展控股正式進駐香港科技園公司旗下的香港科學園，開展創新藥物臨床研究。透過善用HKSTP旗下的相關冷藏儲存設施，用於冷藏藥物及創新藥物的存儲，有利醫管局及衛生署彈性應付季節性的短期需要，例如季節性流感、甚至是新冠肺炎之類的大型疫情，確保患者獲得最優質的治療。

政府應成立高層次的規劃小組，促進醫管局與持分者，包括公營、私營醫療機構間合作，包括是推動HKSTP為對公營、私營醫療機構，設立不同用途的冷藏設備租用方案，善用HKSTP的先進設施及專業知識，用於尖端藥物的存儲。

國家「十四五」規劃將生物科技列為戰略性新興產業。《香港創新科技發展藍圖》亦將生命健康科技認定為重點發展領域。透過跨領域合作，進一步善用、發展HKSTP的冷藏空間，有利醫管局與私人醫療機構合作，例如增設社區取藥點，惠及更多病人，長遠亦有利吸納更多跨國藥廠或醫療服務提供者進駐香港，推動醫療及科技領域之間的緊密合作，強化香港區域醫藥物流及創新的領導地位，將香港建設成為亞洲第一醫療創新樞紐。

作者筆名華德財，從事會計行業，曾於四大會計行任職核數員，專責審核資訊科技、航空及內地石化企業。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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