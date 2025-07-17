來稿｜將軍澳綫補償與應急方案須改進

來稿作者：明德



上周日（7月13日）港鐵全線半價，並向將軍澳綫乘客贈送免費車程。但回憶起5月22日故障，確實對乘客造成極大的不便。

筆者當時剛好乘搭港島綫，廣播不斷重複：「將軍澳綫服務暫停」。車廂內，乘客神色焦慮，到達北角站——港島綫轉將軍澳綫的車站，人潮走出車廂，轉乘其他交通工具過海。筆者到達西灣河站下車回家，見人群走出車廂，原來西灣河站變成另一個過海「出口」。走出西灣河站，對面巴士站已排起長龍等東隧巴士。他們寧願繞道，也不願困在北角站的人海中。回家後，電視新聞畫面見北角巴士站人龍蜿蜒。

同樣地，筆者相信九龍東居民在將軍澳綫事故時也面臨過海困難。

北角站人潮擠向東隧巴士、西灣河月台成為臨時過海出口，和九龍東居民滯留。只作一天的半價優惠，不能令港鐵積極解決核心問題——將軍澳綫癱瘓時，港島東與東九龍的唯一往返通道僅剩東隧，此缺陷不容再忽視。

免費車程強制綁定手機APP及八達通登記，對長者及不擅科技者造成不便。故障影響將軍澳全線乘客，補償應直接有效：直接指定一日，將軍澳綫各站出入閘自動免費，免除登記步驟。

筆者亦趁此機會提出具體應急改進方案，如下：

第一，故障時必須提供免費東隧雙向往返巴士。港鐵應在港島東區（包括鰂魚涌、太古城、西灣河）及東九龍（包括藍田、觀塘、牛頭角站）設立上車點，提供港島東往九龍、九龍往港島東的雙向穿梭服務。直至人潮疏散，確保乘客不被困於轉乘區域。

第二，啟用渡輪作為替代路線。港鐵須與渡輪公司簽訂應急協議，故障發生30分鐘內加密西灣河往返觀塘、北角往返紅磡及九龍城的航線班次，並在鰂魚涌、西灣河等站安排接駁巴士直達碼頭，分流陸路壓力。

第三，故障發生後，立即透過MTR Mobile及車站屏幕通報免費巴士上車位置、渡輪加班時刻、東隧公路實況，並在站內提供廣播，讓乘客掌握有效選擇。

「無車無船，神仙難變」——2025年5月22日的教訓證明，倚賴單一東隧通道極度脆弱。港鐵必須落實三項措施：簡化補償程序、啟動渡輪協作、設立雙向免費東隧巴士，才能真正堵塞將軍澳綫故障時的過海樽頸。

作者筆名明德，是退休專業會計師，從事會計和審計工作數十年。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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