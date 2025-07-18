來稿｜建立大灣區建築新標準　打破本港建築成本過高困局

來稿作者：徐毅興



特區政府與港鐵就北環線項目簽訂協議，首次引入國家鐵路標準來建造支線部分，以節省成本，在主線及支線同步規劃下，可望在2034年或之前一併通車。這次在同一項目融合兩地工程標準的嶄新構思，正好打破本港建築成本過高令工程慣常超支延誤的困局。筆者認為，當局應藉着這次契機，改革本港多年來過時兼不合時宜的建築標準，而當這個「大灣區新標準」站穩陣腳後，將來就可應用到其他本地大型工程，令所有項目都能夠提速提效發展。

北環線主線原定2034年通車，涉及跨境部分的支線則預期於2036至2038年才可通車，但日前政府及港鐵宣布兩者合併為一個項目規劃，令支線工程2027年便可動工，目標2034年與主線同步通車，較原計劃早至少兩年。路政署署長邱國鼎指同步規劃的做法，可發揮協同效應，在支線引入國家建築標準興建，基本上不需要改動任何香港法例，只是部分國家標準需因應香港颱風及地質環境作出調整而已。

單從結果來看，支線能提早通車，提早有新鐵路直達皇崗，市民必定會收貨，但如非建築業界人士，也許不太明白為何用國家標準可以慳錢之餘又保持到建築高質素。其實這一切都與本港建築標準過高，工人成本長期高踞亞洲地區首位有關。

2024年凱諦思（Arcadis）發表的《國際建造成本指數》顯示，香港建築成本位列全球第9位，在亞洲區居首，而發展局則指本港建築工人薪酬比新加坡高70%之多，比上海、廣州和深圳更高出約3倍。由於建築工人成本約佔工程成本的30%至40%，這種情況下，工程總成本屢創新高，實難避免。相信普通市民也知道，建造成本過高的惡果，就是發展項目的商業可行性大受影響，對於政府工務工程而言，成本居高不下，必然會令政府財政儲備構成重大負擔，長遠更可能拖慢本港整體發展步伐。

筆者上次也曾撰文力陳政府建築標準過時的問題，但至今當局依然未有實質改革行動。邱國鼎今次就北環線新方案受訪時強調，希望藉助今次契機，「將國標和香港標準結合，打造新鐵路標準」，並稱要力爭成為「大灣區標準」及「世界標準」。如果要做到這一點，當局一定要全面檢討本港建築標準，盡快更新過時規範。

簡而言之，就是摒棄長久以來的一些額外要求，例如本港工程的建築物料、器材和設計標準，多數跟從英國標準（BS），然後額外加入本地要求，這樣建築安全系數當然很高，同時建築成本也很自然被拉高。這樣一來，錢用多了，但質素根本沒有再明顯升級，更甚者建築時間也拖長了，實在費時失事。再者，隨著科技發展，建造技術和建材質素亦跟以往不同，建築標準也該相應作出調整及更新。

事實上，粵港澳三地政府早於2023年4月已簽署關於共同促進「灣區標準」發展的合作備忘錄，現時已制定及公布的「灣區標準」共有215項，涵蓋食品質量和安全、機電產品及醫療護理等範疇。所以將國家標準和香港標準融合，形成「大灣區新標準」，已非新鮮事，如能將這套準則廣泛應用在本港公營及私營工程項目，對整個建築工程界絕對是好事。

在全球經濟不景氣的環境下，只有節省時間及成本，才能突圍而出。筆者認為特區政府當務之急是從速檢討法例和業内守則，將建築標準與時並進，相信業界必會一致配合。在基建效率大大提升的帶動下，未來北部都會區的發展必定可加快，而將「香港速度」提升至「大灣區速度」，本港整體經濟自然也會如魚得水，復蘇指日可待。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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