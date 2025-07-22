來稿｜修訂《監獄規則》 有助維持監獄保安秩序

來稿作者：李鏡波



政府刊憲修訂《監獄規則》，建議懲教署署長可基於維護國家安全、防止罪行發生等目的，有權限制部分人士探訪，包括專職教士和法律代表；從「指名人士」名單剔除區議員的公務探訪，並建議取消還押候審人士進食「私飯」的安排。香港專業及資深行政人員協會(「專資會」)支持政府修訂條文，但認為新選制下的區議員已符合愛國愛港原則，有其社會責任，政府亦未有增設其他人選替補其公務探訪，建議暫時擱置從「指名人士」名單剔除區議員，而有關覆核或申訴限制指名人士探訪的裁判官手令程序亦應盡量簡化。

允許公務探訪的「指名人士」名單包括區議員、立法會議員、行政會議成員和太平紳士等。專資會認為改制後已選出愛國愛港、效忠中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法的區議員，過往有人藉區議員身分探訪而作出反對國家或政府的情況已不復存在，問題已從源頭解決，而區議員有其社區或社會責任，一刀切剔除區議員會一時之間大幅減少公務探訪，從而減少對在囚人士的心理支援或輔導，政府亦未有增補其他人選代替區議員公務探訪，變相可能增加其餘「指名人士」的工作負擔，所以筆者認為目前並非適合時間作出這修訂，建議暫時擱置從「指名人士」名單剔除區議員，若出現有個別區議員煽動在囚人士危害國家安全的情況，可以屆時按個別情況考慮禁止探訪。

保安局稱如果專職教士和法律代表未能符合維護國家安全、防止罪行發生等條件，懲教署署長有權拒絕其探訪，在專職教士方面，本會認為需要符合基本法賦予的宗教自由；而限制法律代表探訪時，局方指必須先獲得裁判官同意發手令，在囚人士亦有權選擇與其他法律代表會面，若不滿探訪限制，可向懲教署署長、申訴專員、透過法律程序或探監的太平紳士申訴。筆者認為上述的四種申訴程序過於繁複，建議簡化程序，訂立更清晰機制讓受影響人士提出覆核或申訴。

專資會認同需要建議完善《監獄規則》，其他國家亦有相同做法，修訂有理有據，以防有人濫用規則危害國家安全，相信新修訂能維持監獄的保安、秩序及紀律，促使在囚人士改過自新和保障合法權益。

作者李鏡波會計師是香港專業及資深行政人員協會前會長及法律事務委員會主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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