來稿｜集體運輸系統成啟德發展最強引擎

來稿作者：許嘉俊



「啟德智慧綠色集體運輸系統」的方案刊憲，宣告這條全長約3.5公里、擬設六個車站的新系統正式進入推展階段。根據方案，該系統以港鐵啟德站和啟德郵輪碼頭為兩端終點，服務啟德前跑道區大約五萬名居民、就業人口及旅客。系統預計採高架專屬走廊運行，預計2026年批出合約，2031年通車。這項基建將大幅提升啟德的區內連通，對未來發展具深遠意義。

啟德郵輪碼頭自2013年啟用以來，一直是區內最具標誌性的公共設施之一。碼頭選址於前啟德機場跑道末端，面向維港，景觀開揚，設有如大型空中花園等配套設施，具備良好觀光潛力。然而，啟用時啟德整體社區尚處於起步階段，加上對外交通接駁選擇有限，令碼頭在非郵輪日的人流相對稀少，周邊商戶經營亦面對挑戰。雖然政府曾多次推出改善措施，包括增設穿梭巴士及優化旅客動線引導，但整體交通配套始終未足以支撐碼頭的全面發展，無法從根本上改變碼頭「酒香也怕巷子深」的困境。

在缺乏穩定人流支撐下，大樓內的商舖生意冷清，經營舉步維艱。郵輪碼頭原本被寄予厚望，擔當啟德發展的火車頭角色，惟區內相關配套未及時到位，碼頭長期處於「孤軍作戰」的狀態，難以發揮應有的帶動力。事實上，郵輪碼頭本應是區內的重要亮點，其空中花園可俯瞰維港兩岸，景色怡人，惟因交通不便、周邊設施尚未完善，難以吸引穩定的遊客和市民前往，致使該處使用率長期偏低。

對於郵輪旅客而言，抵港後主要依賴的士或接駁巴士前往市區，當遇上多艘郵輪同時靠岸時，交通壓力倍增，亦曾出現輪候時間長、接駁服務供不應求等情況。這些經驗反映出，若能進一步強化碼頭與主要交通網絡的銜接，不僅可提升旅客體驗，亦能更有效地發揮其作為城市門戶和社區節點的功能。

協同效應為連通帶來新動力

在啟德區各項大型項目相繼落成啟用之際，郵輪碼頭作為最早啟用的設施，卻始終未能充分享受到區內發展的紅利。究其原因，交通瓶頸是最大掣肘。然而，智慧綠色集體運輸系統的落實，預示著這一局面即將改觀。該高架集體運輸系統不僅把郵輪碼頭與港鐵網絡銜接，更把整個啟德跑道區的住宅、商業、文娛康體設施串聯成一體。政府強調，系統將強化區內住宅和商業發展，以及旅遊、文化、體育和社區設施的連貫性，全面提升啟德與其他地區的聯繫。這種協同效應意味著，郵輪碼頭不再是自成一角，而將融入整個啟德新區的日常生活和經濟活動之中。

對郵輪碼頭和整個啟德而言，人流就是生命力。當集體運輸系統通車後，預計大量區內居民、體育賽事觀眾、以至其他地區的市民，都可更便捷地在啟德一帶流動，亦可以前往碼頭附近消閒觀光。屆時，碼頭上的餐廳、商舖有望告別門可羅雀的景況，重新煥發生機。同時，郵輪旅客上岸後10分鐘內即可轉乘港鐵投入市區觀光，香港作為國際郵輪母港的吸引力和口碑也將提升。一旦將這條新運輸線的潛力發揮到極致，它帶來的將不僅是啟德區的繁榮，更可能成為香港旅遊經濟的一大助力，把沉睡的黃金地段喚醒，轉化為實實在在的經濟和社會效益。

運輸系統亦可成為景點

環顧國際，有不少成功案例證明集體運輸系統本身也可以成為旅遊賣點。在東京灣區，百合海鷗號（Yurikamome）連接市中心與台場臨海副都心，列車駛經彩虹大橋時，乘客可飽覽東京灣和摩天樓天際線的壯麗景色，被譽為平價即可享受的空中觀光。該路線不僅便利了當地通勤，更因沿途風光而吸引遊客專程體驗乘車樂趣。在千葉市，都市單軌電車則以世界最長的懸掛式單軌技術聞名。列車懸吊在軌道下方穿梭市區，高架俯瞰城市景觀，宛如「倒掛空中的電車」，獨特的乘坐體驗使其成為一項本身就是吸引物的交通工具。這些例子顯示，只要規劃得當、充分利用自身特色，公共交通基建也能搖身一變為促進觀光的亮點之一。

最強引擎啟動啟德新一頁

綜觀以上，智慧綠色集體運輸系統無疑將成為啟德發展的最強引擎。過去十年，啟德郵輪碼頭因為缺乏強力的交通牽引而孤立；未來十年，隨著這條高架集體運輸系統的建成通車，啟德郵輪碼頭終於可以擺脫樞紐功能缺失的宿命，在區內眾多新設施的協同下煥發應有的生機。屆時，區內居民出行更為便利，啟德整體也將因人流滙聚而激活商機，為香港旅遊及社區經濟注入動力。這不僅是運輸效率的提升，更標誌城市規劃由「點狀發展」邁向「網絡效應」的轉變。可以預見，當這部引擎全面啟動，啟德將迎來交通暢達、繁榮興盛的新一頁。

筆者自幼於九龍城長大，童年每天看着飛機從頭頂掠過降落啟德機場，對這地區有着深厚情感，亦一直關注其發展。早前曾來論探討過如何「善用啟德體育園，重塑香港品牌」，以及「啟德青年驛站試業」對文化創意新生代的培育角色。得悉政府正式推展智慧綠色集體運輸系統，遂撰本文，盼拋磚引玉，為啟德開創新局提出一點觀察與期許。

作者許嘉俊博士是商業顧問、認可ESG策劃師CEP®、 認證數碼營銷專業人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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