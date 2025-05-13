我的九龍城｜啟德智慧綠色集體運輸系統應加以前瞻性

來稿作者：何華漢



政府去年展開啟德智慧綠色集體運輸系統項目的勘查研究工作，今年3月20日運輸及物流局公布項目的優化方案，包括增設車站及微調走線等咨詢九龍城區議會。

啟德的綠色智慧集體運輸系統幾經波折，由最初的公眾討論到近期的最新走線優化方案，數下手指已是20年的事！2007年至今反反覆覆研究多年，政府投入龐大的顧問費，給果在2020年的施政報告中，以高架形式不可行，宣佈計劃正式告吹。行政長官李家超於《2023年施政報告》重提這方案，令人慨嘆計劃波折和損失的時間，相比之前的方案，今天盼到的走線，是啟德居民想要的嗎？

時移勢易今天所考慮的技術比20年之前更進步，亦因為啟德窄長的地勢，實際上以高架形式，可以講是既綠色亦智慧的系統，概念上和之前沒很大差別，而今天可以採用更加新的技術值得支持，唯走線單調未能增加分流作用，與啟德居民期望有一定差距，走線整體效益未能盡用。

啟德居民更希望的不單是現時已知的走線，而是以「Y」字的走線，接駁到兒童醫院、全科醫院、漁護署九龍動物管理中心等一帶，方便日後市民前往使用上述政府服務，尤其是啟德全科醫院的服務，聯網範圍大、服務市民人數廣，需要一定大運量的集體運輸支持，長遠而言可以再延伸，能接駁觀塘和土瓜灣會更好，啟德區內不少場地依靠集體運輸系統作串聯，打通東西任督二脈，構建成新的交通網絡，先可以長遠解決區內交通壓力。

兜兜轉轉的歷史，令不少啟德居民感到失望，政府現時優化智慧綠色集體運輸系統的具體方案，應加以前瞻性，配合啟德的長遠發展及啟德居民的總體意見作整體規劃走線方案研究，實現逾20多年的承諾。

作者何華漢是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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