來稿｜立會選戰在即　如何關顧議員助理的就業與未來發展？

來稿作者：張景宜



隨著立法會選舉即將展開，各界對選情的關注愈來愈高。然而，除了候選人之間的競爭，選舉背後還有另一個重要群體值得我們重視──議員助理、政策研究員及其他幕後團隊成員。他們是議員背後的重要支柱，從議案的準備、政策研究報告的撰寫、協助市民處理查詢到推動政策改變，這些工作無不依賴他們的專業能力和辛勤付出。可以說，議事堂上的每一次發言、每一份文件的背後，都是這些專業團隊的努力成果。

筆者曾多次指出，應該為這些公共政策工作者提供更有吸引力的薪酬待遇，讓他們的付出獲得合理回報，並為其事業發展提供穩定基礎。這些建議包括將議員助理的薪金調整與公務員或立法會公職人員薪酬掛鉤，這樣不僅能提高職位吸引力，還能促進更多優秀人才參與到公共政策的研究與執行中。

而即將來臨的選舉，可能帶來議會內部的重大變動。坊間多次提到，本次選舉可能引發大規模的議員換屆，間接影響超過一百名議員助理的就業安排。如果超過30名議員無法成功連任，這意味著年底將有百餘名助理面臨約滿，重新規劃職業方向。而新任議員在接任後也需要時間重建其辦公室團隊，這一過程可能造成短期內的運作真空。

與以往不同的是，現時的議會結構更為多元化。過去，政黨推薦的議助可以在黨部、地區辦公室或相關組織中調任過渡，但現在，更多助理是直接跟隨獨立議員、小型政黨或黨團工作。這使得選舉的影響不僅限於候選人本身，還牽動了相關群體的未來發展與穩定性。在這樣的背景下，筆者認為，港澳辦及中聯辦應適度關注這些優秀議助的未來，為其提供良好的職業機會，避免因選舉變動而導致優秀人才流失。

作為政治體制的重要一環，議員助理的發展與保障是議會生態中不可忽視的一部分。我們應加強對議助的職業轉型培訓，幫助他們在選舉後拓展新的職業道路。同時，應完善勞動保障機制，包括約滿酬金、花紅及醫療保障等，為其提供更穩健的支持。此外，還應鼓勵議助參與更高層次的政策研究工作和三個月至半年到私人機構交流及工作，進一步提升其在其他行業的競爭力，實現更廣闊的職業發展。

在這一過程中，中資和港資機構以及智庫等機構可以發揮更大的作用。例如，這些機構可以提供短期過渡職位，讓議助們有機會參與公共事務、公關或慈善工作，為其職業轉型提供緩衝。相關部門也應確保這些吸納與運作過程符合法律規範，並為這些人才提供穩定的發展空間。

議會每四年一次選舉，我們不能讓政治人才的自然流動演變為就業危機。相反，在政制完善後，我們應共同思考如何構建多元發展的政治生態圈，讓更多有志於從事公共服務的年輕人看到希望與前途。議助群體的未來，不僅關係到個人職業發展，更關乎整個議會系統的專業性與穩定性。只有在選舉和人才保障之間找到平衡，才能真正實現議會的良性發展與社會的長遠進步。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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