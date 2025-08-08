仲點論政｜注重基層調研是施政成功的關鍵

來稿作者：劉仲恒



今年的《施政報告》將於下月發表，特首也相應出席了兩場地區諮詢會，廣泛聽取市民意見。這屆特區政府上任將近三年，市民確實感受到政府文化的轉變。整體施政步伐明顯加快，以往遲遲未能通過的條例得以落實，打擊濫用公屋的措施更加果斷，應對突發事件的速度也大幅提升，這些都是市民樂見的改變。

從特首上任第一天起，就強調要將政府工作轉變為「以結果為目標」。筆者對此深表贊同。那麼，究竟什麼是「結果」，又應由誰來界定呢？最理想的方式，應該是由民眾的真實需求來定義。因此，舉辦地區諮詢會，聽取市民心聲，成為必不可少的環節。古代皇帝或地方官員微服私訪，也正是為了了解民間真實情況，這與今天的地區諮詢會異曲同工。

形式雖有不同，但核心本質均是基層調研。唯有親自走進基層，才能聽到最真實的聲音，看到最具體的需求。國家主席習近平多次強調，要「從群眾中來、到群眾中去，深入基層調查研究」，並明確指出施政必須「深入基層調研，掌握真實情況」。唯有如此，政府才能真正了解民眾所需，將民眾需求作為施政的目標，這才是真正的「結果」。

施政最大忌諱便是閉門造車。若不了解民眾的真正需求便制定政策，很可能會「供非所求」，造成資源錯配，引發民怨。基層調研恰能有效解決此問題。它不是傳統的學術研究或機構性調查，而是由普通民眾、社區甚至地方層面自發開展，往往出於實際需求和好奇心，或為解決主流研究忽視的問題。

基層調研還有另一重要功能，就是縮短施政者與民眾之間的心理距離。筆者看過不少習近平主席做基層調研的紀錄片，他喜歡深入群眾的工作和生活現場，走到情況最真實的地方，也走入問題最突出的環節。他會與群眾一同做飯、吃飯，因為只有看到民眾家中的灶頭，才能真正了解他們的生活狀況，也才能明白他們的想法、需求和期盼。這樣的調研，所制定的政策才不會偏離實際。

筆者尤其喜歡基層調研。舉例說，要了解公司茶水間的運作如何改進，應該去詢問茶水間的工作人員，而非只聽行政會議上的匯報。基層調研較傳統機構性研究更靈活，也更貼近真實，因此常能激發出更具創新與適應性的解決方案。

總結而言，扎實的基層調研是施政成敗的關鍵，這絕對無可置疑。看到特首踴躍出席地區諮詢會，筆者對即將發布的《施政報告》充滿信心。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



