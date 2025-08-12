來稿｜限開電話卡防騙案「捉錯用神」　科技堵漏才是關鍵

來稿作者：蔡裕龍



市民長期對電話騙案不堪其擾，為打擊犯罪，政府早兩年已實行電話儲值卡實名登記制，當局更擬明年修例，將個人用戶可登記的電話卡數量，由每間電訊商最多10張大幅削減至3張。然而，這種一刀切的做法未能觸及問題核心，當局強行「減量」不僅無助阻截犯罪，更會誤傷普通市民的日常生活需求，再一次顯示政府的所謂的解決方案「離地」，未能配合市場實際運作的情況。其實現時漏洞出於電訊商無法核實電話卡申請人的身份，最好的解決辦法應是以政府為主導建立中央數據庫，用科技的方法堵塞漏洞。

訂立罪行阻嚇犯罪無可厚非，但將電話卡數量進取地削減至3張卻有些因噎廢食，甚至未能觸及問題關鍵。現行電話卡實名制的缺陷之一，是電訊商僅能夠登記申請者的身份證資料，而無法有效核實申請人身份。例如早前就有媒體報道，有市民遺失身份證後，遭不法分子冒名開通多張電話卡行騙，即使事主報警仍於事無補，甚至在取消卡之後，仍發現舊卡被不法分子重新「復活」，事主甚至為此多次含冤被捕。這類案件顯示，若身份核實技術不嚴，那麽即使限額降至3張甚至1張，不法分子仍可透過「人海戰術」囤積大量電話卡。

相比之下，內地及新加坡的做法更為嚴謹。早在10多年前，内地已經在登記電話卡實名制時與「全國公民身份證號碼查詢服務中心」聯網比對、核驗身份信息，並需現場人臉辨識。在2021年，又推出全國行動電話卡一證通查的小程序，只需要輸入自己的姓名、身份證及手機驗證碼，就可查詢個人名下註冊的手機卡數量。新加坡則由政府推出身份證掃描辨識系統，方便電訊商甄別用戶真僞。參考兩地做法，香港與其限制個人用卡數量，不如從根源上提升技術，設立渠道讓電訊商可核實申請人的身份資料。

再者，一刀切將電話卡數量限制至3張也不符合當下市民實際需求，尤其是跨境商務人士、零售業從業員等，不少打工仔亦需要將工作和私人號碼分開，遑論不少市民要為家中長者和兒女操辦電話卡，大幅壓縮電話卡限額，不僅無法對症下藥，反而阻礙市民日常生活便利。

有見及此，解決方法其實十分明確，即從源頭上堵截身份濫用問題。例如政府可建立中央數據庫，供電訊商即時驗證申請用戶的身份狀態，如是否已報失等，並考慮引入生物認證技術，便於電訊商核實資料。此外，亦可參考内地方法，善用科技設立市民自助核查平台，避免無辜者「被開卡」。

正所謂政通人和，既然政府有意推行對民生影響深遠的政策，很應該事先聽取業界和使用者的意見，再釐訂貼地可行的方案。打擊電話騙案初心是好，但與其限制開卡數量，不如踏實完善本地的數據基建，讓香港的電訊監管真正與國際接軌。

