來稿｜財庫局加強規管放債人　倡無抵押個人貸款設限禁騷擾諮詢人

近年社會對過度借貸問題的關注日益增加，尤其是涉及低收入人士的無抵押個人貸款，部分借款人因負債無法償還債務，亦有部分借款人在僱傭合約即將完結時，向放債人借取大額資金後失蹤，導致其僱主受到放債人滋擾或追債。筆者支持財經事務及庫務局（財庫局）加強規管持牌放債人，建議修訂無抵押個人貸款累計貸款額上限的每月收入界線、還款佔入息比率上限等，期望有效改善過度借貸的問題，亦令諮詢人得到保障。

提高無抵押個人貸款累計貸款額上限的每月收入界線

按照目前最低工資42.1元計算，全職僱員每日工作8小時、每星期工作6日，最低月薪是8,750港元，加上最低工資一年一檢，而在香港收入5,000港元或以下的人士並不多，所以5,000港元作最低界線不太可行，筆者建議把「借款人每月收入5,000港元或以下，無抵押個人貸款累計貸款額上限不多於一個月收入」的收入要求參照最低工資而訂明；而「借款人每月收入5,001至10,000港元，無抵押個人貸款累計貸款額上限不多於兩個月收入」可把上限提升至12,000至13,000港元。

還款佔入息比率上限劃一至40%

財庫局建議借款人每月收入5,000港元或以下，還款佔入息比率上限不超過35%；借款人每月收入5,000至10,000港元，還款佔入息比率上限不超過40%。由於兩者只是相差5%，差距較小，為了簡化行政程序，本會建議修訂還款佔入息比率上限劃一為不超過40%，既能保障借款人利益，同時維持放貸市場活力。

禁止放債人騷擾諮詢人

由於部分貸款申請諮詢人簽署同意書擔任諮詢人，在借款人無法償還債務時或失踨時，放債人會轉往聯絡甚至騷擾諮詢人，要求他們聯絡借款人，甚至追還債務，但諮詢人的角色與擔保人不同，並沒有法律責任做上述事情，建議法例清晰地列明禁止借貸人騷擾諮詢人。部分放債人要求僱員借款時，提供僱傭合約作為地址證明，可能會無意中令僱主面臨資料外洩的風險，建議考慮其他驗證地址的方法，並同時禁止貸款機構在未經明確同意的情況下收集僱主資訊。

禁止放債人要求借款人提供諮詢人

現時放債人須在訂立貸款協議前，要求擬借款人提供貸款諮詢人簽署確認擔任諮詢人的同意書。本會認同諮詢人的角色在貸款申請並非必要，卻對不知情被申報為諮詢人的人士帶來困擾，支持禁止放債人要求借款人在申請無抵押個人貸款時，提供貸款諮詢人，建議只准許由借款人主動提供諮詢人，減少對諮詢人的滋擾。

筆者期望新的修訂建議能加強監管和規管持牌放債人，加強教育和宣傳，令借貸申請的借款人和諮詢人的權益都得到保障，避免再出現僱主或諮詢人受到放債人滋擾或追債的情況，同時促進放貸市場的流動和穩定。

