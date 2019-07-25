「易借難還」問題多　放債行業應全面規範

「借錢梗要還，咪畀錢中介」此廣告字句，相信大部分市民都不陌生。近年財務公司成行成市，去年已達到2,153間，年度貸款額達到9.8萬億。當中部分公司濫批濫借，使用不良經營手法，亦有放債人透過廣告掩飾借貸本質，鼓吹過度消費，向市民灌輸不良理財觀念。當局須全面檢視相關政策及法例，收緊財務公司的發牌制度，加強對借貸廣告的規管，修補監管漏洞，保障市民權益。

政府前年起規定，財務公司廣告須加入「忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介」字句。（資料圖片/羅君豪攝）

現時，銀行借貸歸由金融管理局管轄，並受《銀行業條例》和《銀行營運守則》規管，對於借貸的對象、金額、形式等都有明確規定，條例同時賦予金管局一定權力，監管銀行借貸業務，例如就其按揭貸款作資產及入息審查，確保借貸人有足夠還款能力。但由於審查嚴格，一些財務狀況較差的市民，通常會到財務公司借款，或通過中介公司向放債人借貸。

財務公司發牌門檻低

然而，財務公司不在金融管理局管轄範圍，僅受《放債人條例》約束，監管力度不足。該條例於1980年實施，用以監察財務公司的不合理高息借貸。但條例多年來未有作出重大修訂，僅曾於2016年收緊，當中仍存在不少漏洞。財務公司的經營模式和行業生態已隨時代改變，舊有的條例難免不合時宜。

例如第24條規定，任何人（不論是否為持牌貸款人）以超過年息60%的實際利率貸出款項，即屬違法。而年利率低於60%，但高於48%，法庭則可推定為敲詐，有權重啟相關交易和條款。財務公司只是借貸市場的補充放債者，借貸對象一般是小型客戶，條例規定的年息上限明顯偏高。但此利率水平自訂立以來，並沒有作出調整，當局有必要按現時的社會及經濟結構，檢討當中是否有調低空間。

另外，財務公司的發牌門檻過低，相關的監管制度未能從根本上打擊高利貸和不良放債業務。財經事務及庫務局對申請放債人牌照的資本無最低要求，申請者只須向公司註冊處和牌照法庭繳交合共約1萬元行政費用，再向警務處牌照課放債人牌照組遞交申請書及陳述書，取得許可後，便能夠獲得牌照，整個過程僅需時約三至四個月。由於申請牌照成本低，財務公司若營運失當，結業後只須申請一個新牌照，便能夠重新經營。過去5年，持牌放債人的數目由2014年的1,309個上升至2018年的2,153個，增幅高達64%。財務公司數目大增，或會加劇良莠不齊的情況，政府有必要訂立註冊資本，限制放債人申請牌照的次數，提升發牌門檻，保障市民權益。

財務廣告泛濫 影響理財觀念

另一方面，財務公司於電視廣告大肆宣傳，以「特快批核」、「卡數一筆清」、「毋須身份證明文件」等手法作招徠，以掩飾借貸的負面影響，吸引消費者借款。加上網路迅速發展，財務廣告於社交媒體湧現，令規管難度提升。廣告通過「洗腦式」播放鼓吹消費，向年輕人灌輸借貸享樂、「先洗未來錢」等錯誤觀念，增加他們陷入非理性消費及過度借貸的風險。

2016年，政府更新放債人牌照條件，持牌放債人必須在其財務廣告中，包含處理投訴的熱線電話號碼，以及「忠告：借錢梗要還，咪畀錢中介」的風險提示字句，提醒市民慎防過度借貸。加設標語的初期或具一定成效，但久而久之，廣告商用盡千方百計減低標語的影響力，甚或將警示字句匆匆讀完，令觀眾難以接收到清晰的警告信息。去年有政黨調查發現，高達73%受訪者認為近年財務公司廣告鼓勵過度消費，而逾半人表示現時廣告宣傳的忠告字句不足夠。其中，有17%受訪者表示自己或家人有向財務公司借錢的經驗，當中透過「廣告或街上傳單」向財務公司借錢的受訪者最多，共佔23.8%。

雖然，政府已推出一系列公眾教育及宣傳活動，包括與投資者及理財教育委員會和消費者委員會合作，推廣審慎借貸的信息。但財務公司的借貸廣告鋪天蓋地，當中不少更以年輕人為主。現時政府的公眾教育始終未能全面抵擋五花百門的宣傳手法，要避免廣告向年輕人灌輸不良理財觀念，始終要對借貸廣告的內容作出規管。

政府前年開始加強監管財務公司中介，但濫批濫借的核心問題仍未處理。（政府宣傳海報）

放債行業須更全面規範

廣告是推銷商品的途徑，一刀切禁止財務廣告會妨礙業界的營商自由，然而香港可參考外國政策，收緊對借貸廣告內容的規管，避免廣告對市民灌輸錯誤理財觀念，陷入過度借貸的危機。例如日本於2006年修訂《貸金業法》，以對付財務公司的不良經營手法，當中對放債人廣告實施更嚴厲的規管：廣告內容必須包括實際利率，禁止作出誤導陳述，並且不得以缺乏還款能力的借款人為對象。自措施推行以來，日本多重債務的借款人（即最少有5筆債務者）數目於2010年至2012年期間，減少48%至約44 000人。

借貸本應是受管制的活動，但目前政府並無規管整個放債行業的機構，只由受牌照法庭、警務處及放債人註冊處規管，主要處理發牌事宜；而金管局亦只限於保護銀行體系穩定，財務公司並不在其管轄範圍。私人貸款泛濫，容易誘發各種社會問題，包括理財不善的破產數字增加等。政府應在問題惡化前，對放債人業務作出全面管轄，遏止過度借貸的問題，保障市民權益。