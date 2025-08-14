思匯｜極端天氣成「新常態」？接連黑雨對香港的啟示

來稿作者：譚芷菁、楊敬雯



香港今年上半年乾燥少雨，雨量僅為同期正常值約41%，是有記錄以來第五低，水塘儲水量下降，新界和大嶼山的農夫更憂心農作物失收。然而，緊接而來的7至8月卻是另一番景象——連場傾盆大雨、山泥傾瀉、閃電水浸，天文台更於八日內發出四次黑色暴雨警告，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。這不僅僅是天氣反常，而是名為「氣候驟變」（Climate Whiplash，或譯「氣候鞭笞」）的現象——極端乾旱與暴雨急劇交替，成為香港的新常態。

什麼是「氣候驟變」？香港現有基建或仍有隱憂

「氣候驟變」是指天候一時非常乾旱，一時極端豪雨，兩者頻繁反覆交替。隨著全球氣溫上升，大氣能鎖住更多水氣，從而加劇極端天氣，令旱季變得更長更嚴重，當雨季來臨時，雨量卻往往過多過急，令環境受到更大破壞。有研究指出，自20世紀中葉以來，全球相關現象增加達31%至66%，若全球暖化更為嚴重，相關災害將大幅增加。

過去十年，香港積極升級雨水排放設施，渠務署推行多項改進措施，從建造地下蓄洪池到改善排水渠道網絡，大大增強我城應對極端降雨的能力；不同活化河道項目巧妙地融入綠色元素，不僅防洪，更能提升生物多樣性和美化公共空間。而土木工程拓展署則在北部都會區試行「都市微森林」先導計劃，促進城市環境的氣候韌性。

然而，隨著氣候變化加劇，極端天氣變得愈發難以預測，單靠現時措施並不足夠。更甚的是，北部都會區和其他大型發展項目正選址於昔日依賴濕地、紅樹林等天然屏障保護的低窪地區。儘管香港已大力投資渠道和堤壩等人造「灰色基建」，卻仍缺乏足夠善用大自然的「綠色基建」，如海綿公園、修復濕地、多孔透水路面和紅樹林緩衝帶等。這些基於自然的措施不僅能降低水浸風險，更能提升生物多樣性和城市宜居程度。

融合灰綠基建 響應國家履行氣候責任

為進一步鞏固氣候韌性，香港應採取融合「灰色」和「綠色」基建的綜合策略。這不僅能保障公眾安全，免受天災影響，亦有助我們響應國家政策，履行對《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023—2030 年）》和《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》的責任。

國家已把保護生物多樣性和環境目標正式納入國家發展框架和城市規劃之中，作為粵港澳大灣區內經濟較為發達的城市，香港應以身作則，大力投資綠色基建和推動「自然向好」的發展願景，不但能增強自身的氣候韌性，更能帶動區內跨境生態保育合作。只要有遠見和決心，香港絕對有潛力成為區內行動的典範。

氣候異常非並偶發事件 立即行動刻不容緩

這些極端天氣災害已非十年一遇的偶發事件，而是逐漸演變為每年常態。然而，我們現行的城市規劃、房屋政策和保險系統等制度，很多仍停留在被動應對的階段。劏房戶等弱勢社群，還有居於斜坡和沿海地區的市民，往往首當其衝，受害最深。

好消息是，我們並非從零開始。環顧全球，愈來愈多城市推動基於自然的解決方案，以具成本效益和可擴展的方式應對氣候、生物多樣性和社會問題。中國近年積極推動生態文明建設，國家自然資源部更與國際自然保護聯盟合作，成立基於自然的解決方案亞洲中心。上海更於今年六月設立全球首個基於自然的解決方案城市中心，推動能力培訓、項目示範和國際交流。

認清黑雨警示 香港應當仁不讓引領未來

香港特區政府是時候迎頭趕上，更進一步。獨立智庫思匯近月發布多份研究，提議政府可研究下列措施：

（一）設立香港基於自然的解決方案樞紐

此可促進推動專業培訓、科學研究、跨境合作和試點項目，向亞洲以至世界展示，即使是香港這樣人口稠密的高密度城市，也能擁抱自然和氣候智慧發展模式，從而確立香港在城市氣候韌性和綠色創科範疇的領導地位。

（二）加強氣候和生物多樣性教育

研究顯示全港只有2%的中學於其學校發展計劃中提及「氣候變化」，令人擔憂。若市民和青少年缺乏相關知識與能力，政策將難以落實。氣候和生物多樣性教育應成為學校課程的核心部分，並輔以更多青年行動計劃，把知識轉化為行動，培養未來的氣候領袖。

暴雨終會停止，但應對氣候變化的危機感不應隨之消退。氣候驟變不是遙遠的未來風險，而是眼前的現實。我們應正視與日俱增的極端天氣事件，齊心減緩和適應氣候變化，共同推動香港變得具備氣候韌性且更宜居。

作者譚芷菁、楊敬雯分別是思匯政策研究所的項目主管、營運經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。