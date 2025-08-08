地球之友｜極端天氣「新常態」　强化適應措施刻不容緩

來稿作者：洪藹誠



香港近日暴雨連連，天文台於過去一星期內四度發出黑色暴雨警告信號，導致多處地區出現嚴重水浸，山泥傾瀉，交通運輸嚴重受阻。隨着氣候變化加劇，極端天氣的頻率和強度不斷上升，並已逐漸成為「新常態」。作為一個沿海城市，香港正面臨更嚴峻的氣候風險，包括暴雨、颱風、海平面上升等威脅，對市民生命財產安全、城市基建及經濟運行帶來前所未有的挑戰。

香港地球之友促請政府採納以下建議，全面強化氣候適應措施，有效應對極端天氣帶來的風險。

1、全面氣候風險評估：香港需要進行全面的氣候風險評估，結合大數據及人工智能技術，深入分析城市各區在極端天氣下的脆弱性和承受能力，從而制定科學化、針對性的氣候政策和應對方案。

2、强化基礎設施建設：香港需增強城市應對極端天氣的抵禦能力，包括強化沿海地區海堤和防波堤等防洪設施，推廣「海綿城市」建設，改善城市排水系統等，以降低極端天氣對經濟和社區的影響。

3、提升氣象預警系統：香港天文台需進一步強化預警系統，優化監測技術和數據模型，並利用人工智能技術，提升預測的精準度和時效性，確保市民能夠及時掌握資訊並做好應對準備。

4、制定全面應急措施：為提升對極端天氣的應急能力，政府應制定完善的疏散計劃，儲備充足的應急物資，並增設足夠臨時庇護中心。同時，應在社區層面建立極端天氣應急支援小組，確保能及時為受影響市民提供協助，全面提升社區的應變與恢復能力。

5、優化城市規劃：政府需將氣候變化預測納入城市規劃和基建設計標準，確保未來的基建能夠應對更頻繁且極端的氣候事件。同時，應積極推動城市森林建設，增加綠化覆蓋率，並採用更多基於自然的解決方案，如濕地修復和雨水花園，以提升城市的排水效率和防洪能力。

6、加强氣候變化教育：推動氣候教育是提升社會應對能力的關鍵。政府應投放更多資源推廣氣候教育，並加強與學校及環保團體的合作，為不同年齡層和群體設計多元化的教育方案，全面提升個人和社區的氣候意識。

氣候變化是迫在眉睫的現實。香港地球之友促請政府採取果斷行動，積極加強氣候風險管理及適應措施，從政策制定、基建規劃到社區教育，全面提升香港的韌性與應變能力，減少極端天氣對城市的影響，切實保障市民的生命財產安全。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



