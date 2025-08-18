紫荊黨｜切勿將人口人才問題政治化

來稿作者：伍俊飛



面對近年來顯著的人口外流（自2020年移出逾40萬人）現象，香港特區政府果斷推出「高端人才通行證計畫」（高才通）等人才政策。截至今年7月底，香港各項人才引進計畫共收到約51萬份申請，其中約34萬宗獲批，超過22萬名人才及其家人已抵港，成為穩定香港人口（截至2024年底約753.42萬人）的關鍵對衝力量。

然而，這一關乎城市長遠競爭力的務實之舉，卻遭遇了少數將人口議題泛政治化的雜音。質疑者將矛頭指向新移民對教育、醫療、住房資源的所謂「擠佔」，甚至以偏概全，以個別現象影射整體，渲染身份焦慮。歷史與現實反復證明，將發展議題政治化，於解決問題無益，只會徒增撕裂。唯有回歸理性，聚焦發展，將法律問題嚴格置於法治框架內解決，香港方能突破瓶頸，在融入國家發展大局中再創輝煌。

引進人才的必要性

香港近年的人口變化呈現出明顯的雙向流動特徵。一方面，複雜的內外環境導致部分居民移居海外，形成顯著的人口缺口；另一方面，以高才通計畫為代表的人才引進政策成效斐然，展現出強大的吸引力。勞工及福利局局長孫玉菡指出，超過22萬名獲批人才及其家屬的湧入，有效對沖了向外移民潮，維持了香港人口規模，使人口總量在波動中保持基本穩定。這一動態平衡並非偶然，而是特區政府審時度勢、主動作為的結果。

在人工智慧時代，面對全球愈演愈烈的人才爭奪戰，香港若固步自封，其國際競爭力必然受損。高才通計畫精准錨定經濟發展急需的高學歷、高技能人才（以名校畢業生為主體），正是香港保持活力、驅動創新的關鍵引擎。這些來自內地的新移民不是難民，而是帶著知識與能力為香港創造價值的主力軍。誠然，任何大規模計畫都可能存在個別的「造假」現象，但這絕非主流，更不能成為否定政策本身的理由。特區政府已表明懲罰違法分子的態度，並訴諸司法機制進行嚴控，確保政策不被濫用。將香港人才政策汙名化，既無視香港吸引優質人才以提升競爭力的緊迫現實需求，也忽視了特區政府在審核與把關上的嚴肅性與嚴謹程式。

高才通計畫利大於弊

針對公眾對資源壓力的關切，孫玉菡局長用事實和資料清晰地揭示了該計畫內在的嚴謹把關機制，指出「永居」絕非輕易可得，高才通簽證持有者獲得香港永久居留權需經歷嚴格考驗。孫玉菡強調，「領取高才簽證不等如有『永居』」，通常需要經過「兩次續簽」，持續證明其對香港經濟有實質貢獻。「只有你真系好得，我先畀（續簽）你哋」的表述，生動體現了政策的篩選性與高門檻。

對於新移民子女的教育需求，孫的回應基於一個關鍵事實——香港適齡學童人口正處於下降通道。高才通子女入讀公立學校，「政府冇洗好多錢」，反而這些家庭為子女教育（包括可能的國際學校或課外投入）需支付「好多額外嘅錢」，客觀上為香港教育相關產業注入活力。新移民子女的加入有助於穩定生源，優化資源配置，而非單純擠佔。

針對醫療資源的憂慮，孫玉菡點明兩個核心事實，首先，高才通人士作為納稅人，其繳稅直接支撐醫療體系運作，是系統的貢獻者而非純粹的消耗者。其次，該群體「過半人40歲以下」，正處於人生黃金階段，其常規醫療需求本身相對較低。他們的加入，從長遠看有助於優化人口年齡結構，為應對老齡化社會積累資源。

對於極少數利用計畫來港產子的擔憂，孫玉菡展現了務實的態度：「人哋要生BB就生BB，我哋唔可以阻佢」，並指出「過去幾年香港新生嬰兒數目沒有大變化」，有力反駁了將此視為普遍性漏洞的指控。這體現了政策執行中的情理平衡，避免了因噎廢食。

高才通計畫的設計與執行，始終貫穿著理性評估、動態調整和效益最大化的原則，其資源壓力被部分輿論顯著誇大，而其對香港長遠人力資本提升和人口結構優化的戰略價值則被低估或選擇性忽視。

把法律事務交給法律

在人口流動加劇、兩地融合深化的大背景下，一個不容回避的客觀現實是：任何龐大群體中都必然存在極少數作奸犯科者。個別內地人在香港犯法，個別香港人在內地犯法，這都是難免的。這是現代社會的常態，而非某一群體的「原罪」，關鍵在於社會如何應對。

將個體違法行為刻意放大，標籤化特定人群（如將個別內地來港人士違法等同于所有新移民問題，或渲染所謂「假人才」普遍存在），是典型的以偏概全，其本質是將法律問題政治化。這種做法極其危險，它挑動群體對立，撕裂社會信任，製造無謂的恐慌與敵意，最終損害的是香港整體的法治根基和社會和諧。

法治精神的核心要義在於「法律面前人人平等」。無論違法者的身份背景如何，其行為都應由獨立公正的司法機構依法調查、審理和懲處。「把法律事務交給法律」是唯一正確的路徑。香港社會應該旗幟鮮明地反對「法律事務政治化」，推動兩地加強監管，取消特權，將少數害群之馬繩之以法，這才是維護法治尊嚴、保障社會公平正義的正道。糾纏於違法者的地域標籤，煽動地域矛盾，只會模糊焦點，干擾司法，破壞兩地來之不易的互信氛圍。香港作為普通法系的成熟法治社會，更應秉持專業精神，讓法律的歸法律。

發展才是硬道理

解決香港當前面臨的人口結構變化、公共服務壓力等深層次挑戰，答案絕非在於排斥人才、製造對立或挑起無謂的政治爭議。解決的辦法不是阻止內地人才來港，而是增加香港教育、醫療、住房的供給。這才能抓住問題的核心——供給不足是壓力的根源，擴大優質供給才是治本之策。

香港需要精准增加公共服務供給。針對人口結構變化（包括新移民流入、海外港人潛在回流帶來的不確定性壓力），政府需加強長遠規劃，動態調整資源投入。在教育領域，根據包括雙非兒童在內的學齡人口波動靈活調配師資和校舍；在醫療領域，加速硬體建設（醫院、診所），擴大醫護人才培養與引進；在住房領域，持之以恆地加快土地開發與公營、私營房屋建設，滿足不同階層需求。鼓勵香港老年人到江門等內地城市的港人飛地養老，亦是緩解本地醫療、安老壓力的創新思路，體現大灣區融合發展優勢。

香港需要保障公共品供應，吸取歷史的教訓，避免歧視性政策重現。 過去曾出現的嚴格限制內地人買奶粉等臨時性、歧視性措施，不僅收效有限，更嚴重傷害兩地民眾感情。政府和商界應攜手增加供應，確保市場物資充足、價格穩定，這才是應對需求的健康和可持續方式。開放、高效、公平的市場，是香港核心競爭力的體現。

經濟提速是解決香港深層次矛盾的鑰匙。一切社會問題的緩和與最終解決，歸根結底離不開堅實的經濟基礎和持續的發展動能。香港當前最重要的任務是加快經濟發展，吸引更多外來資本，在內地設立高端製造業飛地，為包括高才在內的香港居民提供更多就業機會，把GDP增速提高到至少5%以上，在經濟加速發展中解決社會深層次矛盾。唯有經濟蛋糕持續做大，政府才有更充沛的財力投入民生改善，社會才有更多元優質的就業機會容納不同人才，青年才有更廣闊的上升空間，社會整體氛圍才能趨向積極穩定。聚焦經濟發展，是香港最大的共識所在，也是破解各種結構性矛盾的不二法門。把精力耗費在政治內耗上，只會貽誤發展良機。

維護社會團結，反對社會分裂

在人口流動融合的背景下，維護社會團結至關重要。香港社會由不同背景的居民組成，但這絕不意味著我們要被割裂成不同的群體或「島嶼」。《基本法》確立的是「一國兩制」，不是「一國兩群」 「一國兩島」，我們是相親相愛一家人。根據《基本法》及相關法律獲得香港永久居民身份的人，無論其來源地如何，都是平等的「香港人」。任何試圖重新炒作「港人優先」、推動「重建香港營」、製造身份區隔、挑動內地與香港矛盾的行為，都是對「一國兩制」原則的曲解，對社會團結的破壞，對國家整體利益的損害。

「一國兩制」的偉大構想，其生命力在於求同存異、和諧共融。「兩制」是制度差異的尊重，「一國」是共同的身份認同和根本利益所在。珍惜當前香港各群體之間來之不易的團結友好氛圍，需要社會各界共同努力。政府需在政策執行中堅持公平公正，確保全體市民共用發展紅利；媒體應秉持專業操守，客觀理性報導，拒絕煽動對立；市民之間更需增進理解與包容，認識到新移民是建設香港、增添活力的新鮮血液。唯有築牢「相親相愛一家人」的認同基礎，「一國兩制」的實踐才能行穩致遠。

站在歷史的十字路口，香港的選擇應該清晰而明確：擁抱開放、廣納賢才、聚焦發展、守護法治、珍視團結。高才通等人才政策是香港應對人口變遷、保持競爭力的理性務實之舉，其嚴謹的設計與顯著的成效經得起審視。將人口議題標籤化，將法律問題政治化，只會製造無謂紛爭，消耗寶貴的發展能量。

香港的未來，在於重拾「獅子山下」的拼搏精神，在於牢牢抓住國家發展帶來的歷史機遇，在於全體居民同心協力拼經濟、謀發展、惠民生的共同行動。讓我們堅決支持特區政府依法施政，引進香港發展所需的人才；堅決維護法律尊嚴，讓司法獨立公正地處理一切違法行為；堅決反對任何形式的社會分裂與政治內耗，將全社會的智慧與力量彙聚到經濟發展這個中心任務上來。

作者伍俊飛博士是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



