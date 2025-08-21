來稿｜「價低者得」犧牲食安及環保回收

來稿作者：歐陽熙



兩個月前，政府更換港九新界辦公室飲用水供應商，首次由「鑫樂觀音山」與「Happy喜士」等名不見經傳的內地品牌中標，已引起坊間不少質疑，結果果然出問題。這起事件成為政府近年採購中的一大醜聞，一石激起千層浪，暴露的問題遠超一次合約失誤。

在財政赤字壓力下，政府以「價低者得」為原則，試圖節省開支，在技術官僚眼中或許合理，甚至成為部門KPI。然而，當這原則機械套用於關乎市民健康的食品和飲料採購，風險無限放大。價格絕不應成為唯一指標，更不能凌駕於食品安全這條不可逾越的底線。

《香港01》報導，此次飲用水招標只要求檢測三種細菌含量，卻未涵蓋重金屬等關鍵指標，反映招標要求設定嚴重不足。物流署強調所有標書須符合技術規格，再按價格選標，但關鍵在於技術規格門檻是否足夠高？審查機制能否辨別真偽？

令人費解的是，涉事供應商「鑫鼎鑫」本為貿易公司，註冊地址無實體辦公跡象，董事更有大額借貸紀錄。這些風險資訊理應在盡職審查階段被發現並觸發警報，但物流署卻視若無睹，輕易批出逾5,294萬港元合約。整個招標審批過程疑點重重，令人質疑是否存在制度缺失或人為疏忽。

商業利益驅動下，不少名不見經傳的內地品牌浮現於政府採購名單，如「鑫樂觀音山」及新界區中標的「Happy喜士」。市場開放本是好事，但競爭必須建立在公平、透明及嚴格監管基礎。當局是否對新供應商進行足夠背景審查？是否核實其生產資質、國際ISO認證及客戶信譽？

在招標制度中，非價格因素理應獲合理權重。盲目追求低價忽視本地品牌穩定性與可靠性，無異捨本逐末。更重要的是，政府採購涉及大量塑膠瓶裝水，塑膠回收問題不容忽視。若只以低價取勝，低成本供應商可能因回收及環保成本高昂而選擇棄置大量用過塑膠瓶於堆填區，嚴重損害環境。塑膠回收不僅減少廢物污染，更是推動循環經濟和可持續發展的關鍵。政府作為公共採購主導者，應在招標條件中明確要求供應商承擔完善回收責任，避免資源浪費，促進綠色供應鏈。

此外，政府必須公開此次招標程序是否有變動，尤其是招標條件、評分準則及審查機制的改變，因這些或為醜聞根源。公開透明披露招標文件及與過往版本差異，有助釐清真相，增強公眾監督，防止類似事件重演。唯有讓社會廣泛了解及參與監督，才能推動更完善、公正的採購制度。

醜聞爆發後，政府迅速中止合約並邀請審計署調查，財庫局亦成立專責小組檢討採購機制，這些補救措施值得肯定，但重建公眾信心仍需更多作為：

第一，全面徹查。公眾有權知道真相，唯有透過全面內部調查及問責，方可證明政府避免重蹈覆轍的決心。新界區中標的「Happy喜士」亦應被嚴格審視，其水質、安全及管治同樣受關注，需公開相關資料。其辦公室位於觀塘工廠大廈的共享辦公室，以及水質安全和公司管治同樣受關注，卻缺乏公開資料，如何確保不成為「鑫樂觀音山」同款的空殼？

第二，重新公開招標。政府應主動披露涉事招標程序的任何變更，包括文件、評分標準及審核流程，讓公眾了解此次變革是否為問題根源。同時檢討現行招標制度，尤其不應再以「價低者得」為主導，未來評分體系應超越單純價格比較，將食安標準、生產線安全、膠樽回收等納入更高權重，並涵蓋供應商履約紀錄、行業經驗、財務穩健、品質管理認證及環保承諾。此舉不僅保障食安，更推動環保責任落實，防止低價供應商以環保成本為代價，導致塑膠瓶大量棄置，損害環境。

政府須以此醜聞為鑑，深刻反思，徹底改革，以實際行動重拾市民信心，確保同類事件不再發生。食品安全與環保責任不可分割，政府更應帶頭建立兼顧價格、公平、安全與可持續發展的採購典範，為公眾健康和環境把關。

