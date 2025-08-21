郭偉强｜從規避468看勞工市場

今年6月立法會通過了《2025年僱傭(修訂)條例草案》，內容是修訂《僱傭條例》中連續性合約的門檻，由原來「418」放寬至「468」並將在本年底正式實施，日後僱員只要受僱於同一僱主連續四星期，總工時超出68小時，就可享《僱傭條例》保障，例如有薪病假、年假等，是近30多年來的首次修例。雖然在審議法案時，筆者已強調難以杜絕規避情況，但在人力短缺的情況下，僱主的規避成本將大增。然而，在新修訂還未實施，筆者已接獲舉報，指因「468」而被僱主解僱。



案主是中年人士受聘於某大管理公司擔任兼職保安，雖然每月只工作15天（每三星期停工一星期），但每日做足12小時，每月工時便達180小時，堪比全職工作。這是典型刻意規避「418」的做法，只要其中一個星期斷纜（少於18小時），就可令僱員無法享有年假及法定假日等福利。「468」新制年底才生效，僱主已急急要求案主，在終止合約與縮減工時至每月5天，當中二擇其一。工友無奈選擇每月5天工作，但為了養家只能再找其他兼職。然要同時兼顧多份兼職，談何容易，莫說通勤時間和交通費成本大增，單就排班協調也極其艱難。這與在議事堂辯論中，資方代表揚言員工刻意唔做全職，而以多份兼職謀取福利實在大相逕庭。

「468」增加規避成本 難敵豐厚固化利益

香港作為資本主義社會，尤其今天生意難做的大環境下，資方千方百計壓低成本，可說是的求生本能。世界上規避法例也不是新奇事，普羅大眾或都見怪不怪。然而，當大家整理一下思路，就能發現事件與生意難做毫無關係，而是典型的剝削技倆。

眾所周知，保安行業一向有剛性需求，更是缺人的行業之一，目前亦已有外勞輸入。但是保安服務不會像建造業出現欠糧走數，服務合約的定價都已按人頭把僱員福利完完整整加入成本中，不存在倒貼的情況。因此在合理的經營中，實在沒有必要規避「418」或「468」。

先莫說人力不足的情況，會因大幅縮減時數而進一步擴大，以加大增聘外勞的壓力。究其動機，是過去「418」太易規避，有僱主將規避法例而節省的僱傭福利，習非成是的視為企業「良好管理」的利潤。須知道，這些福利保守估計是僱員工資的兩至三成，人數愈多金額愈豐厚。在這種情況下，新制「468」所增加的規避成本，完全被豐厚的固化利益淹沒。再加上有利於增聘外勞的叫價，如不認真處理，必然影響釋放中年勞動力的工作成效。由於外勞的收入，絕大部分都在香港境外使用，若外勞泛濫也可能削弱香港經濟內循環。

加強監管僱主單方面縮減僱員工時

癥結從來不在「418」或「468」制度保障的本身，而在於監管工作是否到位。打工仔女同時多份兼職，明顯不是他們偏愛「炒散」，更多是逼於無奈的選擇。「468」新制確實提升了規避成本，只是利益固化的根深蒂固令個別情況出現「好事變壞事」。

為此，筆者建議，短期應對是勞工處應加強監管僱主不應單方面縮減僱員工時（在合理情況下），若不合理縮減僱員工時而又提交外勞申請，必須終止其申請資格。長遠應檢視「468」的實施情況，若效果未如理想，應及早研究以「按工時比例」計算僱員的僱傭福利。鄰近地區新加坡、南韓已有良好經驗，新加坡將每周工作不足35小時者界定為兼職，並按其與全職工人工時比率計算福利，包括病假、產假及年假等；南韓亦有類似制度，凡每周工時在15小時以上者，可享主要福利。南韓更研究於2025年起將保額由「按工時」改為「按收入」，讓同時擁有多份兼職的人士亦可納入就業保險。

筆者不吐不快，將打工仔女的真實處境反映，正因其揭示了更深層次的社會現象及利益固化問題。無論屬於個別企業的操作，或只是問題的冰山一角，也不應成為良政善治的絆腳石。維護勞動尊嚴，讓辛勞工作的打工仔女獲得應有權益，方可提升市民的安全感和幸福感。

作者郭偉强是立法會（勞工界）議員。文章僅代表作者意見，不代表香港01立場。



