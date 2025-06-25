郭偉强｜「保障本地就業優先」是一個考驗

政府就「補充勞工優化計劃」急推四項新措施，包括鼓勵舉報、在本地招聘過程公開申請外勞的公司名稱、本地僱主半年內只可提交一次申請、加強突擊巡查打擊違規行為。雖然四項新措施，與勞工界提出的要求相距甚遠，但最起碼說明政府承認有「濫用」問題，因而作出了改善。筆者認為，新措施短期內只能產生警示作用，能否震懾「濫用」還要視乎執法力度。畢竟，社會上已有不少聲音指出，外勞到來令部分工友丟飯碗或減少收入，勞福局局長也公開表示收到38宗實名舉報，調查結果將是「保障本地就業優先」的最佳驗證。



政府以人力估算的18萬人力缺口為由，大幅增加輸入外勞，更解封「補充勞工計劃」中的26個指定工種和不設上限。自此，外勞數目在短短一年半間飆升至7.1萬，增幅高達23倍。瞬間餐飲業失業率攀升至5%，零售業達3.9%，皆高於3.2%的整體水平。本地勞工遭減薪、削工時、放無薪假的消息在坊間不絕於耳，相信與監管力度不足有關。有打工仔反映，撇除為了輸入外勞的「本地假招聘」，以往「工搵人」情況已逆轉為「人搵工」，失衡之勢愈演愈烈。

2:1政策漏洞 監管失守

首個問題癥結在於監管工作墨守成規，在外勞數目急升的前提下，審批只著眼於走流程，完成本地四星期招聘，便順利輸入。過去已有不少意見，在本地招聘期間，應徵者受聘的比例極低，即使經勞工處轉介的求職者，往往都是白走一趟，讓人感到僱主早已疊埋心水請外勞。

其次，本地與外勞的2:1比例，對於大企業和連鎖集團，把全公司整體本地僱員作基數，結果是寫字樓一個外勞都沒有，可是樓面或廚房的整個部門變成清一色外勞，亦是飲食業界指的「滅門」。工會已多次表達，應在2:1比例上，應調整為該部門或工種人數為基數可更能保障本地就業。還有更嚴重的本地勞工遭減薪、削工時、放無薪假，這些情況不是一般巡查便可發現，而要核對每一間公司在聘用外勞後，本地僱員的薪酬待遇變化，以及出現變化後是否簡單一個理由，便卸除「以外勞取代本地僱員」的懷疑。

最後，當局以「至今僅接獲38宗投訴」斷言問題不嚴重，卻忽視低投訴率可能源於舉報風險高，而非違規行為少，所謂「低投訴率」很可能只是冰山一角。畢竟舉報的僱員都憂慮秋後算賬，被迫「打落牙齒和血吞」。

新措施下，勞工處雖強制公開招聘公司名稱，或可有助工會前往向本地僱員了解近況，並調查外勞有否被剝削。勞工處增加特別巡查行動當然是好事，但僅核對2:1的人員比例，難以驗證實際用工情況，無法追蹤引進外勞後本地崗位的實際變動。企業仍可透過兼職充數、部門比例混淆等手段規避監管，「外勞進、本地退」的崗位漂移現象層出不窮。歸根究柢，正是缺乏「外勞-本地工」崗位變動的動態數據比對，讓公開制度淪為數字遊戲。新增網上投訴表格雖便利舉報，但若缺乏配套的舉報者保護措施，終究令舉報者卻步。

監管盲區 加劇社會矛盾

海皇粥店全線結業事件，亦暴露外勞監管盲區。中介收取人均萬元勞務費，不單工作期間「揸頸就命」、違規調崗，甚至「陰陽合同」剝削。在遇上不合理解僱後，又要面對未滿約卻無法按比例取回勞務費，很可能「賠了夫人又折兵」。若「補充勞動力」因監管失靈而異化為「輸入剝削」——既激化本地勞工「被取代」的集體焦慮，亦可能因「外勞被剝削」而傷害兩地同胞感情的風險。

優化配額機制 加強動態監管

為破解當前外勞與本地就業的結構性矛盾，關鍵在於優化外勞配額機制。建議將現行「公司整體」的2:1比例調整為「按部門執行」，例如餐飲業引進1名外廚時，該部門必須維持至少2名本地廚師編制，此舉可有效防止企業集中裁撤基層本地員工。同時政府應進行動態監察，要求企業定期申報用工數據，並引入工會參與監督核查，形成多方制衡的監管閉環。為暢通維權渠道，應設立具備完善匿名保護機制的「本地工人」專線，讓基層勞工敢於反映問題。

短期措施建議，一方面預防外勞剝削，加強調查工作，保障他們合法權益，即是曲線保障本地僱員；另一方面透過精準就業配對，引導企業優先聘用本地失業者，特別是保障資深員工就業機會。從長遠來看，根本出路在於全面提升外勞輸入行業的整體待遇，只有當工作環境和薪酬水平具備足夠吸引力，才能促使本地勞動力回流。與此相配套的是加強職業技能培訓體系建設，針對性地提升本地工人專業素質，從根本上緩解結構性失業困境。

作者郭偉强是立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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