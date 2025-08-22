來稿｜完善無人機培訓及管制體系　為跨海跨境飛行做好準備

來稿作者：張霆邦



38個「低空經濟監管沙盒」首批項目中，即時送貨平台Lalamove上周三（8月13日）獲民航處批出許可，於白石角海濱長廊開始試飛。是次試飛首航標誌着本港創科企業的無人機物流發展進入實測階段，初期將由白石角海濱長廊起飛，隨後逐步過渡至完整航線，於大埔海濱公園碼頭降落，將原本全程約1小時的車程縮短至約5分鐘。項目未來將推展至離島等偏遠地區。

事實上，無人機的應用，可以是跨海飛行，也可以進行跨境飛行，只要完善好遙控駕駛員的培訓體系、建立政府統一低空空域管理系統等，相信假以時日，本港的低空經濟發展，不但能跨境跨海，所建立的低空經濟國際標準，更能與內地的低空經濟產業共同出海，打開海外市場。

今次試飛意義重大，意味着日後除了食品以外，藥品、保健品也能以無人機作運送，在惠及民生的角度，將來無人機跨海路線成熟起來，不同地區、離島的居民，可能就不必再舟車勞頓，就能在住所附近收到所需藥品或急需物資。有參與這個「沙盒」項目的筆者期望，這次的成功能推動更多的低空經濟活動落地執行，令香港的低空經濟發展更為發達，之後再拓展至海外不同市場。

全方位提升培訓體系 配合統一空域管理系統

上月底，筆者所屬的中國香港低空經濟協會適逢成立一周年，對外發表了《中國香港低空經濟政策優化研究及建議》，當中重點，包括回應特區政府修訂《1995年飛航(香港)令》（第448C章）及《小型無人機令》（第448G章），作出進一步的政策倡儀；《建議》希望透過提出13項建議，期望建立起香港低空經濟的國際標準，充分利用地理位置優勢，在促進內地及香港融合發展提供基礎保障。

據內地資料，要配合低空經濟的發展，內地可能欠缺大約100萬個「飛手」（無人機操作員），香港與內地情況有別，但可以預想得到，隨着低空經濟在香港發展更蓬勃，香港也需要足夠的「飛手」，目前，除甲一類、甲二類無人機的操作風險較小外，其餘機型的無人機因體型及可承載的重量較大，具有更高的操作風險，理應提升培訓要求，筆者建議，特區政府如要進一步規範無人機遙控駕駛員的培訓，可以考慮與不同機構、學院例如香港航空學院簽訂合作備忘錄，讓指定機構、學院成為官方認可的遙控駕駛員訓練機構，並與中國民用航空局作資格互認，培養香港青年投入兩地的低空經濟發展事業。

另一方面，在推進低空經濟的過程，安全、穩當是最重要前提，由於無人機運輸、清潔、巡邏等屬於嶄新的領域，要發展先要安全，安全又能保障發展，所以特區政府要推進的，還包括要建立政府統一低空空域管理系統，讓無人機低空飛行「看得見，管得住」。現時，社會各界都有不同意見，我們的建議是以安全、節省公帑為本，特區政府可以考慮以「公私營合作」或「建造、營運及轉移」模式構建本港的低空空域系統，借助企業力量建設系統，以減輕公帑負擔；在發展跨境無人機飛行服務時，兩地的監控平台應建立有效的協調機制，明確劃分管轄範圍並確保平台間的順暢溝通。另外，則是數據安全會直接影響空域的使用效率和安全性，特區政府可考慮、研究建立數據安全體系，推進低空數據的標準化管理和安全高效使用。

優先開拓跨海飛行航線 推動香港無人機法規接軌全球

在不同的「沙盒」項目、試飛路線當中，筆者一直倡議跨海飛行優先，當中不止是經濟效益，而是惠及民生。一個簡單的生活例子，假設一位長者要從離島（例如長洲、坪洲）到港島西的醫院覆診，主要是短暫見醫生以及配藥，從離島坐船坐車到醫院再回程，耗時至少半日，如果長者能透過視像覆診，而藥物則透過無人機跨海運送，則可以大大節省長者以至其他有需要人士的時間。而且在安全方面，跨海飛行也能夠避免無人機失事對城市建築、道路及居民的影響，可能規避到無人機飛行意外所帶來的負面效應。

從本地層面，繼續推進低空經濟勢在必行，要把這新行業、新產業化為經濟動能，另一方面，特區政府聯同各界推動低空經濟發展，還有一個宏大的目標，就是在法規等層面建立一套低空經濟標準，推動香港的低空經濟、無人機標準，成為接軌國際、其他國家或地區都會採用的標準，為更多地區提供監管範本，成為區域及全球的無人機標準範例，提升香港在全球無人機產業發展中的話語權和影響力。有見及此，筆者還建議特區政府成立專責低空經濟發展的專門部門，除了法規制定、跨部門協調，亦一併把推動相關經濟發展、合作的工作，納入全新的專責部門之內。

將低空經濟融入金融發展 與內地一同併船出海

作為曾經從事金融相關工作的會計師，筆者還想到低空經濟可以更有效地結合香港優勢，以作更進一步的發展，低空經濟不僅能夠帶動相關產業升級，其實也可以為本港創造更多的經濟增長點，通過吸納並協助內地低空經濟企業出海，增加其在本港的經濟活動，充分發揮香港與其他地區的聯動效應，提升經濟活力。香港具有「紐倫港」全球三大國際金融市場的美譽，可以考慮聯通中東海外不同類型的創投私募基金，以及香港特區政府的香港投資管理有限公司（HKIC），成立專項創投基金為合資格的配對投資基金，以吸引相關全球，由內地、東南亞以至海外的相關科技公司到港作融資以及在香港掛牌的上市項目。將低空經濟結合香港的金融優勢，不但可以吸引相應的技術創新與人才培養，也能夠通過創新產業與人才的聚集，強化香港國際金融中心的地位，充分釋放經濟增長的動能。

總的來說，無論是立法、推動跨海跨境飛行，目標不止於要逐步完善對於無人機的規管，也要逐步搭建無人機跨境貨物運輸路線，促進與相鄰城市的貨物運輸，並通過推行「一地兩檢」在跨境直升機航線應用等方式，為香港低空經濟的國際標準，充分利用地理位置優勢，在促進內地及香港融合發展提供基礎保障。特區政府以至社會各界，要不斷探索更多低空經濟應用空間，譬如當運作成熟時，物色政府建築物、商業大廈天台等建設「無人機機場」，讓市民進一步體驗到低空經濟所帶來的生活便利。

現時，內地正客觀、實際地推動低空新產業，香港也要堅守「管得住才能放得開」的安全為先發展理念，強化低空安全治理能力，同時推動低空經濟有序發展，與內地攜手並肩，一同引領兩地低空經濟的發展規範走向國際。

