地球之友｜電池更換技術的回歸

來稿作者：洪藹誠



花數小時等待充電是電動車早期使用者的共同煩惱。因此，早在2007年，一家名為 Better Place 的以色列初創公司進入市場，投入8.5億美元研發並推出電池更換技術，旨在解決里程焦慮的問題。該公司的解決方案是為電動車配備可拆卸電池。在電池更換站，耗盡的電池能在幾分鐘內快速更換為充滿電的新電池，其速度媲美傳統加油站，從而避免了數小時的充電時間。在此模式下，Better Place通過保留電池的所有權，降低了電動車的前期購置成本。車主只需支付電池的使用費並按行駛里程計費，這種運作方式與手機網絡計劃的模式非常相似。

然而，Better Place在短短六年內便宣告破產，在以色列和丹麥僅售出1,500輛電動車。對此，業界專家指出了幾個失敗原因：首先，當時的市場尚未準備好接受電動車，更遑論採用全新的充電方式。其次，該公司未能獲得廣泛汽車製造商的支持，僅有雷諾提供一款轎車型號。此外，建設電池更換站的成本遠高於普通充電站。

這種模式還面臨其他挑戰。電池技術是汽車製造商的重要競爭優勢，而實現電池更換所需的標準化，意味著車企可能需要放棄這一優勢。在運營層面，電池更換站需要儲備大量已充滿電的電池，大幅增加了成本和物流負擔。對駕駛者而言，電池更換也是一種冒險，因為更換到的可能是較舊或損耗較大的電池，導致電池壽命縮短。此外，電池更換的訂閱計劃也未必最適合所有私家車車主。

時至今日，另一家初創公司正試圖重新引入電池更換技術。總部位於上海的U Power最近宣布，計劃在香港設置55個電池更換站，目標為的士行業。由於快速充電對行業營運至關重要，而車型選擇的限制對其影響不大。除了瞄準最能從該技術中受益的行業外，該公司還受益於中國多年來在電動車製造和電池技術開發方面的投資。同時，電動車在社會中的接受度也顯著提高，並受到政府為控制空氣污染和減少碳排放所推行政策的大力支持。

話雖如此，充電技術在這段時間內也取得了顯著進步。如今，為電動車充電不再需要整夜，許多現代車型可在30分鐘內甚至更短時間內完成充電。今年3月，比亞迪推出了一款超級充電樁，只需五分鐘即可完成充電，其速度是特斯拉充電樁的兩倍。近年來，氫能技術也愈趨成熟。氫燃料電池的優點在於能量密度更高，且無需依賴笨重的電池組。這使其成為長途重型運輸、海運及航空等領域取代化石燃料的潛在解決方案。

鑑於中國在清潔燃料技術和基礎設施方面的快速發展，政府應借鑑內地成功經驗，包括充電網絡規劃、車輛技術選型及政策支持。同時，政府應加強區域合作，在新能源創新、產業發展、市場拓展和人才培育等領域深化協作，加速新能源汽車的普及。

或許電池更換技術在二十年前過於超前，但如今市場的成熟為其重新崛起帶來了機遇。電池更換技術並非與更快的充電設施或燃料替代方案競爭，而是能與氫能和快速充電技術共存並相互補足，各自滿足推動可持續發展轉型的特定需求。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



