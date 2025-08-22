民主思路｜五天青島體會國家希望

來稿作者：張達明



落筆時，正在飛機上，褲子被隔座乘客潑濕了，沾滿黏糊糊的汽水，理應怒斥對方不是，但「國家有希望了」一句話在心裡回嚮，令我頓時沉住氣……文章末處可以解釋為何筆者也不發怒，反而心情平和。

今個暑假，一群弟兄姊妹浩浩盪盪登上往青島的飛機，開始五天暑期度假團。當地導遊如我所料將山東地靈人傑的原因倒背如流，跟我們上了一課大明湖、黑虎泉、泰山、嶗山、青州、濰坊、青島等歷史地理文化知識；姜子牙、康有為、李清照和青島啤洒的故事更如數家珍。

最令人驚艷的，是導遊在毫無準備下，竟能即席朗誦李清照嗜酒的詞作。她輕啟朱唇，聲音清亮婉轉，將那句「昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問捲簾人，卻道海棠依舊，知否，知否？應是綠肥紅瘦」朗誦得情感充沛，餘音繞梁。眼神微轉，她又不假思索地接著吟出：「薄霧濃雲愁永晝，瑞腦銷金獸……簾捲西風，人比黃花瘦」，語調婉約，詞意動人，令在場眾人驚嘆不已。那一刻，我不禁思索：成為一位優秀的中國導遊，是否真的需要學富五車？或許，更重要的是對文化的熱愛與傳承的使命。我不禁感慨，要說好一個地方的故事，除了熟悉歷史地理，更需要一位真正具文化底蘊的說書人。在本地，這樣的人仍未出現。故事雖多，卻少了能以情動人、以文入心的講述者。

山東不愧是全國農業第一大省。一般團餐多是豬雞魚蔬，變化不大，但山東的農產品卻令眾人食指大動。做法簡單，醬汁濃郁，炸煮皆宜，讓味蕾瞬間甦醒，十三人能掃光十三道菜。受歡迎的關鍵在於食材新鮮、種類繁多。值得一提的是，青島市區的團餐未供水果，可能因成本考量。不過佳餚當前，眾人皆心服口服，毫無怨言。

農產品豐富與國家發展的關係密不可分。對於住在城市的港人來說，車程數百里途中，看到兩邊耕地渺無人煙，只有一望無涯的粟米與土豆田，領隊解釋：開革開放以來，自動化機械耕種已逐步取代人手，加上溫室培植技術讓四季供應無缺。

在五天路程中，眾人體驗上千里四線行車柏油高速公路，其平坦、舒適水平，甚至比香港的有過之而無不及。公路上驟然發現無人駕駛電動快遞貨車，稍有科技觸覺的人都明白，這是何等重大的進步。全天候、極低成本的操作，把物流效率推至極致，難怪網購能做到全國包運包送。隨著供應鏈日益簡化，廠家、電商與最終用家之間的距離愈來愈短，中間商逐漸被淘汰，令中國的價格真正惠及人民。

總結此次行程，團友們提出了幾個有趣的問題：為何青島的樓房不見窗戶防盜網？為何城市規劃如此井然有序？又為何機場安檢人員如此細心盡責，對每個細節都毫不鬆懈？即使耽誤時間，他們仍會禮貌地說：「謝謝合作」，令旅客感受到他們的敬業與熱誠。同團一位每年出國開會的高級醫生，不禁重複讚嘆：「國家有希望了」。他的由衷之言，加上我在飛機上被汽水濺濕時，前後左右的同胞紛紛遞上紙巾，令我深切感受到國民素質的提升。若人人都能多一分耐性，多一點同理心，具備是非分明的判斷力，這個國家確實值得欣賞。

