民主思路｜反思人工智能在香港公共部門應用

來稿作者：張達明



數天前，我本應到醫管局轄下的眼科專科門診覆診。然而，當日剛好遇上黑色暴雨警告，非緊急服務全面暫停。我本以為可以如一般預約手續，透過HA Go應用程式輕鬆改期，結果卻收到系統提示，表示黑雨停後兩小時必須親身回到診所才能重新預約。此情此景讓人百思不得其解：政府一方面積極推動電子化、一站式智能服務，另一方面公營機構卻仍要求市民在風雨中親身到場處理簡單的程序。這種數碼服務與實際操作脫節的遭遇，讓我開始懷疑，當人工智能（AI）進一步應用於公共部門時，是否會出現類似表面創新、實則缺乏整合的安排。

技術與制度整合

毋庸置疑的是，AI在公共行政上能加強決策的準確度、提升行政效率，甚至提供個人化的公共服務。對於香港這樣一個人口稠密、公共資源壓力沉重的城市來說，AI的導入無疑能協助解決公屋輪候、醫療資源短缺、長者照顧等結構性大而難解的問題。例如，AI可預測醫院病床使用情況、公屋地域需求模式，讓部門提前部署；又如針對長者群體，AI能分析健康與社福數據，識別高風險個案並作出預警。

AI亦可強化政府的監管能力，例如使用自然語言處理技術來分析網上民意、合約文件與規例審批紀錄，加快行政程序。有知名大律師透露，國內司法機構已使用AI及大數據分析，讓同類案件全國判決刑期趨同，犯人因而得到司法公平。然而，這一切的「智能」前提，是系統間的數據互通、邏輯設計的一致性，以及背後機制與制度的配合。若像我上述經歷一樣，應用程式與實際行政邏輯脫節，AI再強大也只是空中樓閣。

AI在智慧城市發展上的應用也備受期待。香港政府已陸續推動智慧燈柱、智能交通系統等項目，藉由AI即時監控交通流量、環境數據與突發事件。然而，這類系統若無法與市民實際需求、部門應變機制接軌，極可能出現「有系統、無服務」的尷尬局面。公共部門若只注重技術展示，而忽視使用者體驗、其信息回饋、與流程邏輯，最終只會加深民怨與失去市民對行政的信任。

未來三大關鍵風險：問責、私隱與偏見

首先是問責問題。當AI系統無法向市民解釋其運作邏輯卻時，便容易削弱政府的合法性與公信力。若市民在AI管治後遭遇不公，卻無法尋求申訴與解釋，將對制度造成極大衝擊。

第二是資料私隱與數據治理問題。AI須依賴大量個人資料運行，而香港市民一向對個人資訊敏感。若缺乏透明的資料運用政策與嚴謹的授權程序，將引發市民對「電子監控」的憂慮。尤其在當前國際政治高度敏感的背景下，政府更需主動釋除疑慮，建立穩健的數據治理機制。

第三是演算法偏見。AI系統所依據的訓練數據若本身存在社會不公，AI輸出的結果也可能固化這些偏見。例如，若過往政府搜集民意中，某些少數族群被系統性忽視，那麼AI系統也可能沿用相同邏輯，自動排除其權益。這會讓技術加劇社會不平等，而非解決之。

要讓AI真正發揮效用，香港政府必須從以下幾方面入手：第一，制定清晰的AI倫理守則與操作規範，確保AI應用具備透明度與可問責性；第二，設立跨部門的AI政策協調與監督機制，並開放公眾參與；第三，優先提升政府內部的數據整合與系統設計能力；第四，政府應為AI定出長遠發展藍圖。

總括而言，AI為公共治理帶來突破瓶頸的契機。然而，唯有政府真正從使用者角度出發，推動制度創新與技術整合，香港方能在人工智能界別嶄露頭角，走向國際。

作者張達明是民主思路首席研究員。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。