狄志遠｜小學家課政策僅兩成學校達標　政策落實停留紙上

來稿作者：狄志遠、陳煥琪、Yoon Akari、Nguyen Gia Hung



教育局《小學教育課程指引》（2024）提出家課應「質重於量」，原意在於減輕學生壓力、提升學習效能。然而，一年過去，全港僅約兩成學校真正達標。數據揭示了香港一道無形卻堅固的「校園高牆」：政策雖有，落實卻步履維艱。

政策推行困難 高牆由多重因素築成

狄志遠立法會議員辦事處近日進行的調查顯示，全港約44.3%學校嘗試調適家課政策，但真正能有效落實指引要求的當中只有約47.3%。換言之，全港整體達標率僅約21%。

更值得關注的是，許多學校的「調適」只是表面功夫：只有32.7%學校明確規範家課時數，20.1%調整功課量，14%推行分層作業，而設立「無功課日」的不足5%。部分學校甚至僅是把指引條文照搬到校本文件，卻無具體執行方案。

地區與學校類型的差異亦非常懸殊。以地區為例，屯門區的響應率高達88.6%，但黃大仙、觀塘區卻不足25%。若按學校類型區分，官立學校的響應率為63.6%，表現最佳；但直資與私立學校則不足11%。數據顯示，政策能否落實，取決於學校的自主意願與資源條件，而非單靠局方指引。

這道「高牆」並非偶然生成，而是由制度與現實的多重因素堆砌而成。

首先，監察不足。教育局依賴「投訴驅動」的被動監察，缺乏主動核查。直資學校雖要提交自評報告，但實際檢查頻率不足，令政策容易流於形式。

其次，教師的工作重擔令人無力創新。小學教師平均每週工時達60小時，每日批改作業近3小時，本已捉襟見肘，再要額外設計分層課業、加強家校溝通，實屬強人所難。缺乏家課設計的專業訓練，更令教師難以跳出傳統「操練式」的功課模式。

最後，家庭因素亦構成阻力。基層家長因工時長、資源有限，難以持續參與子女的學習支援。當家庭配合不足，學校往往選擇維持傳統家課模式，以避免爭議。這種惡性循環，使政策難以真正落地。

拆牆需要行動 改革必須落地

若要推倒這道高牆，教育局必須正視三大方向：

1、監察要實而不虛

不只是收集報告，而要設立追蹤機制，確保學校真正落實指引，並針對執行不力的學校提供具體支援。

2、教師需要支援與專業增能

除了要求，還要給予實務培訓與行政減負，讓教師有真正的時間與能力去設計多元化的家課。

3、社會觀念必須轉變

只要家長仍迷信「功課多才是好學校」，學校就難以改變。教育局應推動家長教育，讓社會理解「自主學習」的價值，逐步減少對傳統功課的依賴。

僅21%的達標率，不僅反映政策推行的侷限，也折射出教育文化的沉重包袱。若教育局只停留在紙面指引，而忽視監察、支援和觀念轉變，這堵高牆只會愈建愈厚。

要真正突破，必須讓政策不再只是「指引」，而是有監察、有支援、有共識的改革。唯有如此，學生才能卸下沉重的書包，教師得以擺脫批改的枷鎖，而香港教育才可能迎來真正的改變。

作者狄志遠是立法會議員及新思維主席，陳煥琪是嶺南大學城市與治理碩士學生，Yoon Akari是香港城市大學公共政策與政治學系學生，Nguyen Gia Hung是香港城市大學國際關係及全球事務學系學生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



