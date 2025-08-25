筆凱．傑語｜訪奧斯威辛集中營舊址　思「弱國無外交」的沉重教訓

來稿作者：郭凱傑



近日，香港首個愛國主義教育基地在北京抗日戰爭紀念館揭幕。這一地點的選擇頗具深意——它坐落於盧溝橋舊址旁邊，那裏是1937年抗日戰爭爆發的起點，不僅記錄了中國人民浴血抗戰的歷史，更提醒我們國家命運與個人命運的緊密連結。



今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，基地的設立正值其時，為青年提供認識國家歷史、提高情感連接的平台。不過，筆者認為對於香港青年而言，在當今世界變局中，在充分利用國家提供的教育資源以外，更須借古鑑今，把握自身國際化的優勢，從全球視角反思自身定位。

勿忘歷史：思弱國無外交的教訓

筆者最近到訪波蘭的奧斯威辛集中營舊址，入口處那道寫着「Arbeit macht frei——勞動使人自由」的鐵門（為當年的口號）、用井然有序掩蓋殺戮真相的建築群讓人深切體會到國家安全缺失的後果。看着毒氣室、焚屍室等設施，納粹大屠殺的畫面彷彿就在眼前。站在超過110萬受害者的遺址中，除了記住沉重的歷史，更應思考國家積弱可帶來的嚴重後果，體會和平的重要性；彼時被列強侵略的中國何嘗不是同出一轍？

波蘭自二戰後至今都對國家安全保持高度警惕。近年受到俄烏戰爭影響，波蘭大幅增加軍費，成為北約成員國中軍費比例最高的國家——2024年軍費佔GDP約4.7%，今年計劃達到5%，冠絕北約成員國，並從南韓等國購買大量武器；以軍備計算，波蘭經過積極擴軍已超越不少歐洲傳統強國，坦克數量多於德、法、英、意的總和。三年的俄烏戰爭讓其意識到，如俄國吞併烏克蘭，則波蘭及波羅的海三國已經身處前線，無處可避。

愛國主義：與國際視野相輔相成

類似的警示，也體現在當前以巴衝突中。戰爭導致人道危機，聯合國最新報告確認加沙地帶陷入饑荒，至少50萬人面臨飢餓風險，兒童營養不良率高達90%，數十萬人流離失所。這場衝突的根源之一，正是國家安全的缺失——巴勒斯坦缺乏有效主權保護，凸顯安全缺失如何帶來人間悲劇。這些國際事件，不是遙遠的故事，而是血淋淋的教訓，提醒我們今天生為中國人的幸運，以及在變局中自強的重要性。

在奧斯威辛展區有一句話：「The one who does not remember history is bound to live through it again（忘記歷史的人注定重蹈覆轍）」。香港首個愛國主義教育基地的揭幕，是歷史與現實的交匯點，為廣大香港青年提供學習及反思的機會。愛國主義教育重點不在於譴責當年的過錯與暴行，而是要正確認識國家的歷史、培養情感認同，更是認清國際形勢和歷史定律的重要一課。它提醒我們，從盧溝橋到奧斯威辛，從俄烏到以巴，國家安全是家園之本。

透過抗日歷史，香港青年可對比俄烏、以巴等全球歷史案例，思考在全球大變局中應該如何自處：提升全球視野、並擔起維護國家安全的責任，真正成為一國兩制的接班人。讓我們以此為契機，構建更強韌的香港，貢獻國家未來。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員、大專講師及顧問。文章標題為編輯所擬，原題為「愛國主義教育基地：以古鑑今的國際視角」。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

