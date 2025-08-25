來稿｜「看不見」的旅行體驗：反思香港的無障礙旅遊

來稿作者：鄭鈺憙



無論是年長者，抑或行動不便人士，出行旅遊時，總面對重重障礙。 後疫情時期，「 無障礙旅遊」（Accessible Tourism) 一詞開始因其市場潛力變得灸手可熱，不同的服務推陳出新，務求吸納龐大市場，加速旅遊業恢復。

按旅發局網站，本港最常見的「無障礙旅遊」配套，包括方便輪椅人士出行的交通服務，及各種便利肢體不便及肢體殘疾人士的資訊網站。不過，如果我們將這個概念範圍稍稍放大，擴及視障人士的需要，會不會為我們帶來更深刻的反思，推動本港變得更為共融？

Beyond Vision International (BVI) 以線條凸起的觸感圖為媒介，讓視障人士能透過觸感與口述影像並用，感受到眼前世界那豐富多彩的視覺資訊 －文化、 藝術、建築，以至社區。我們曾經遇過視障人士這樣描述他的出行體驗：

「以前參觀的時候，導賞員都好像只懂得一味叫我們觸摸不同牆壁。不斷摸不斷摸，然後他們馬上開始講解景點故事。仿佛摸完牆，我就會馬上知道這建築看起來怎樣似的。現在摸著觸感圖，我才真正摸索到那建築看起來是怎樣的，那些故事才對我產生真正的貼地意義。」

他的分享可謂一針見血。對視障人士而言，無障礙出行，不單只是「到達」某處，更不是地上的引路磚鋪得足夠與否，而是一個「體驗」的問題。對一個視障出行者而言，旅行體驗之為圓滿，惟獨在旅途上的各種視覺資訊與內容都被轉化為可感知、可觸摸、可聆聽的多感官體驗後，他們才真正能與旅程上的一地一物產生連結：大至建築，小至畫作中的小小細節，道理皆然。

在過去兩年，BVI 與社企「街坊帶路」合作，在石硤尾和鴨脷洲兩個社區留下一地腳毛，整合出兩個視障人士友善的社區導賞團。我們看到：要令香港十八區都變得視障人士無障礙暢遊，需要更多的專業協作與資源投入。這包括導賞員通達培訓、口述影像練習，通達工具觸感圖，乃至街坊間的「社區教育」等等，才可以令視障人士也能同等享受出行之樂。

值得嗎？導賞團作為「示範單位」，大獲視障社群好評，紛紛建議更多導賞目的地；我們甚至培訓了十位好奇心滿滿的視障參加者成為導賞員；社區中的街坊也被「潛而默化」，愈來愈習慣配合視障人士到訪的需要。而BVI 更將同樣模式推向新加坡濱海灣花園，吸引更多來自國際的視障人士－－統計顯示，已發展國家有三分之二的身心障礙人士有能力出遊，他們，以及其同行陪伴者，有著巨大的市場潛力。

能夠抵達景點現場，只屬基本，香港能遠遠做得更多。我們是時候要推動一個更宏大的願景：讓任何人，不論能力，來到香港，都能平等「享受」旅遊帶來的體驗。想像一下，當所有博物館、景點，都設有通達工具、受過培訓的導賞員，為不同能力的人打開大門：這對視障人士出行，社群同理心培養、本地經濟而言，難道不是一個三贏局面嗎？

作者鄭鈺憙是非牟利機構Beyond Vision International項目經理。



