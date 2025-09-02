來稿｜推廣籃球運動　促進和實踐可持續發展目標

來稿作者：戴智康、官健好、袁尚文



相信大家最近經常聽到可持續發展和實踐各項SDG目標，以達致企業和社會長遠發展。在全球永續發展的進程中，體育不僅是娛樂與競技的運動，更能發揮強大的社會動能。其中，聯合國可持續發展目標（SDG 17）強調「促進目標實現的夥伴關係」，意指各國政府、民間機構、企業與社會各界需共同合作，才能有效推動永續發展。籃球作為全球普及度極高的運動，具備跨文化、跨領域的影響力，在推動SDG 17方面展現出獨特的價值。

籃球運動的本質強調團隊合作與互信，這與SDG 17所倡導的跨界協作精神不謀而合。透過籃球，不同背景的人們可以建立連結，促進社會融合，並成為推動教育、性別平等、健康福祉等其他永續目標的橋樑。更重要的是，籃球能夠吸引企業、非政府組織（NGO）、政府部門與社區共同投入資源，形成多元夥伴關係，推動社會正向改變。

以下是三個具體例子，展示籃球如何在SDG 17 的框架下發揮作用。第一個例子是NBA Cares計畫與社區夥伴關係。NBA Cares是美國職業籃球聯盟（NBA）旗下的社會責任計畫，旨在透過籃球推動教育、健康、社區建設與社會公平。NBA與多個非營利組織、學校、企業及政府部門合作，打造多元的社區項目，例如「Basketball Without Borders」與「NBA Math Hoops」，將籃球與教育、科技、性別平等等議題結合。SDG 17可應用於跨部門合作：NBA與教育機構、企業（如Nike、Microsoft）及 NGO（如Boys Camp、Girls Clubs of America）共同推動社區項目，提供籃球場建設、教育資源、健康檢查與心理輔導等多元支援。而且，更能促全球連結，透過國際活動與聯合國合作，推動全球青少年發展與性別平等。NBA Cares 展現了美國籃球如何成為社會創新與永續發展的推動者，並透過夥伴關係擴大影響力。

例子二「姚基金希望小學籃球季」是由中國籃球名人姚明創立的公益項目，與中國青少年發展基金會、教育部、地方政府及企業合作，推動偏鄉地區的體育教育。該計畫每年在全國數百所希望小學舉辦籃球訓練與比賽，並邀請志願者與職業球員參與，促進教育公平與社區融合。SDG 17的實踐能促進公私協作，姚基金與政府部門、企業（如安踏、騰訊）及教育機構合作，整合資源。透過技術與知識共享，培訓體育教師、提供教學資源與籃球設備，提升教育品質。還能提高社區參與與永續性：鼓勵地方社區參與，建立長期支持系統，促進社區凝聚力。這個計畫不僅改善了偏鄉學童的教育機會，也促進了跨界合作與社會責任實踐，是中國籃球在SDG 17上的典範。

例子三是香港社區籃球與企業合作推動社會創新。在香港，許多社區籃球計畫與企業合作，推動青年發展與社會創新。例如「InnoBasket」是一個結合籃球與創新教育的計畫，由社福機構與科技企業共同發起，透過籃球訓練、創業工作坊與社區活動，培養青少年的領導力與創意思維。SDG 17建立跨界夥伴關係：社福機構、企業、學校共同參與，整合資源。創新推動永續：結合科技與運動，培養具社會責任感的青年。增強地方與全球連結：與國際籃球組織合作，拓展視野與機會。這類計畫不僅提升青少年的自信與技能，也促進企業的社會責任實踐，形成互利共贏的永續夥伴關係。

筆者認為，籃球是推動可持續發展的其中一項重要橋樑。籃球的魅力不僅在於競技，更在於它能凝聚人心、促進理解與合作。在SDG 17的框架下，籃球運動展現出強大的連結力，能夠串連政府、企業、民間與社區，推動教育、和平、性別平等與創新等多項長遠發展目標。透過這些夥伴合作關係，籃球不只是運動，更是一種推動社會發展和共融的強大力量。

展望未來，隨著香港、大灣區以致全球對可持續發展的重視日益增加，籃球和其他運動將繼續扮演連結各界、促進合作的重要角色。只要我們願意投入與創新，籃球和其他運動不但能推動盛事經濟；而且，好像籃球場上的每一次傳球與助攻，都可能成為改變世界的一步，成就未來。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士，官健好是香港女子籃球隊教練，袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



