來稿｜香港物流業ESG發展路線圖　構建可持續增長指南

來稿作者：袁尚文、于承忠



運輸及物流局最近公佈了《物流業ESG發展路線圖》，為香港物流行業提供了明確的指導方針，特別是針對中小企業（SMEs），以應對全球日益嚴格的環境、社會與治理（ESG）標準要求。 在全球ESG標準快速發展的背景下， 如歐盟現已要求企業披露供應鏈ESG的相關資訊，中國計劃在2030年前實現全面的ESG資訊披露，這充分顯示ESG報告和披露是未來企業發展至關重要的策略。

根據香港運輸物流學會 (CILTHK) 2025年進行的一項調查，81%的受訪者表示對政府提供的ESG資金缺乏瞭解，而超過90%的人認為加強政府支援將增加企業實施ESG實踐的意願。 這表明物流行業，特別是中小企業，在教育和資源方面存在顯著缺口。 然而，這些挑戰也帶來了改善生存能力和競爭力的巨大機遇。

全球ESG標準的快速轉型顯著重塑了香港物流行業的營運模式。 例如，歐盟在2023年成為全球首個要求企業披露第三方排放（Scope 3）資訊，這要求供應鏈各個階段的企業，包括中小企業，提供詳細的ESG數據。 香港運輸及物流業界也強調了ESG的重要性，對於深度融入全球供應鏈的香港物流中小企業而言，實施ESG已不再是可選項，而是確保生存和維持國際競爭力的必由之路。這突顯了ESG實踐不僅是合規措施，而是確保未來國際市場地位的關鍵。

近期，香港物流公司主動採用節能技術，如使用電動汽車進行運輸，不僅可以顯著減少第三方排放（Scope 3），還能夠符合歐盟相關法規。 這些方案不僅促進了環境保護，還提升了品牌聲譽，吸引了注重綠色發展的客戶和投資者。

雖然如此，香港物流行業在實施ESG實踐方面仍處於發展的初級階段。 很多中小企業面臨資源不足、技術限制和缺乏專業知識的困難。 此外，現有的政府支持雖然可以提供一定説明，但尚未完全滿足行業需求。 例如，物流行業中許多企業仍然依賴傳統燃油運輸工具，這與全球向可持續運輸工具過渡的趨勢相矛盾。

學會調查也調查顯示，中小企業對政府提供的ESG資金缺乏瞭解是其中一個主要問題。 增加ESG教育和資源支援可以有效解決這一問題。 政府可以通過開展培訓專案、提供技術支援以及簡化資金申請流程來幫助企業更好地理解ESG的意義。

對於一些中小企業而言，缺乏先進技術或資金來實施ESG措施是另一個關鍵挑戰。 電動車輛、綠色能源基礎設施以及廢物管理系統的高成本阻礙了許多企業的轉型。

由於香港物流行業深度配合國際供應鏈運作，全球市場對ESG標準的要求已經成為一種壓力。 例如，歐盟對第三方排放信息的強制性披露可能迫使一些企業退出特定市場。 這充分顯示政府和行業合作的重要性，以幫助企業應對國際要求。

未來發展方面，香港物流行業的ESG實踐仍然擁有廣闊的前景。 通過創新和戰略合作，企業可以轉化這些挑戰為機遇。

綠色物流技術創新，開發智慧物流解決方案，如區塊鏈技術，可以顯著提高供應鏈透明度。 這些技術不僅可以滿足全球ESG要求，還能夠改善企業運營效率。

政策支援與激勵，政府可以通過稅收優惠、補貼和監管支持來鼓勵企業實施ESG措施。 這些政策可以縮小中小企業與大型企業之間的技術和資源差距。

縱觀而言，香港物流行業的ESG發展不僅是一項迫切任務，更是企業在國際市場中永續發展的成功關鍵。 通過教育、技術創新和政策支援，香港物流行業可以應對全球ESG標準的挑戰，同時提升競爭力與可持續性，鞏固環球供應鏈樞紐地位。

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院的高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



