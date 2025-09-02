紫荊黨｜挖掘香港被忽視的資源潛力

來稿作者：伍俊飛



香港作為國際金融、貿易和航運中心，長期以來以其高度發達的金融業和專業服務著稱。除此之外，香港還有許多尚未被充分開發和利用、具有潛在價值的各種資源。這些資源不僅包括物質性的土地和海洋資源，還包括非物質性的國際網絡和制度資產。有效挖掘這些資源潛力，有利於香港加快經濟增長、優化產業結構、提高社會福利水準並增強在國際社會的地位和影響力。

香港土地資源緊缺，填海造地曾是擴展土地空間的重要手段。然而，在2004年以後，香港本地填海工程受到極端環保主義運動的制約，而政府用以暫時存放建築廢物的填料庫也趨於飽和。在此背景下，香港與廣東省江門市合作的廣海灣填海工程成為一項創新性解決方案。作為中央惠港措施之一，該工程於2006年1月獲得國家海洋局批准，專門接收香港惰性拆建物料，至今已填海造地超過7平方公里，香港特區政府為此累計支出200多億港元。

這一項目不僅解決了香港建築廢料的處置問題，更為香港創造了一塊極具發展潛力的土地資源。儘管該片土地當前在法律上屬於江門管轄，但香港特區政府和社會持有重大利益，且江門地方政府表現出共同開發的強烈意願。港區全國人大代表、立法會議員陳勇等為此提出建議，通過「港土、港用、港處理」的模式讓這塊用香港資源填海成陸的土地發揮應有價值。

該區域可以規劃為粵港兩地深度合作示範區，香港的資金、管理和國際網路優勢與當地的土地、電力和勞動力等資源結合，可形成互補效應。香港可以在此試點「飛地經濟」，重點發展現代物流業、高端製造業和科技創新產業。廣海灣區域生態環境優美，適合開發生態旅遊、健康養老等產業，這對那些祖籍在江門的香港居民尤其具有吸引力。「飛地」專案不僅能為香港提供土地資源，也有助於探索大灣區跨區域合作新模式，值得儘快落實和深化。

香港由260多個島嶼組成，海洋面積佔總面積的60%，海岸線總長超過1000公里。然而，長期以來，香港的海洋資源並未得到充分重視和開發。海洋不僅具有強大的自淨能力，還蘊藏著豐富的產業機會，包括海洋工程、無人艦船、深海產業和大宗商品倉儲轉運等。

通過高新技術應用與創新，充分發揮海洋的自淨能力，香港不僅能破解環保與開發的二元對立，還能提高海洋資源的利用效率，開發新的資源利用方式。例如，通過科學規劃和技術加持，香港可以在特定海域發展智慧漁業、海洋熱能轉換等產業，同時確保生態環境不受破壞。香港特區政府可以支持設立綜合性海洋科技研究中心，推動水下機器人、智慧無人船、海洋感測器、智慧捕撈系統、深海探測裝備等技術的產業化。香港是全球重要的航運中心，但其港口功能主要集中在集裝箱運輸上。香港可以依託其海島資源和環保科技，建設大宗商品轉運、倉儲和交易中心，發展大宗商品期貨交易市場，並進一步提升國際航運地位。

香港特區政府通過持股或法定機構形式，參與多家全球佈局的企業，其中港鐵公司是最典型的案例。香港政府持有港鐵約75%的股份，而港鐵不僅在本地運營鐵路系統，還在英國、澳大利亞、瑞典等國家曾經或仍然承擔鐵路運營和物業開發項目。儘管港鐵的公司治理存在一些提升空間，但作為全球鮮有不依賴政府每年補貼的城市軌道交通系統運營商，港鐵為本港市民和國際社會締造了獨特價值。港鐵的海外業務不僅帶來了經濟收益，更形成了一個全球性的網絡資源。這一網絡可以為香港的國際化戰略提供重要支援。

港鐵的成功運營模式被譽為「鐵路+物業」的典範，其在海外的經驗可以進一步推廣到其它國家和地區。香港可以通過港鐵的網路，推動基礎設施和城市管理模式的輸出，增強國際影響力。港鐵的海外業務為香港其它企業提供了與國際市場對接的機會，比如本港工程、金融和法律服務企業可以通過與港鐵合作，進入海外市場。港鐵作為香港的品牌代表，其海外成功運營也提升了香港的國際形象。政府宜進一步支持港鐵參與「一帶一路」沿線國家的交通基礎設施項目，發揮香港在全球市場的獨特作用。

香港廉政公署（ICAC）自1974年成立以來，通過執法、預防及教育「三管齊下」的策略，成功將香港從貪污猖獗的社會轉變為全球最廉潔的城市之一。廉政公署不僅是香港法治社會的基石，更是世界監察制度的典範，代表了香港制度建設的卓越成就，其成功經驗已成為香港軟實力的核心組成部分，未來更可能成為全球監察民主制度構建的推動性力量，因此具有巨大的對外輸出價值。

廉政公署的模式已被多個國家和地區借鑒，包括新加坡、澳門及中國內地的監察機構。廉政公署獨立運作、法律授權和社會參與的特點，也成為許多新興經濟體反腐敗制度建設的參考藍本。廉政公署的成功體現了法治、公正、透明等核心價值，這些價值觀正是香港軟實力的重要載體。通過對外培訓、國際合作專案及國際反腐敗倡議，香港可以將廉政公署的經驗轉化為軟實力輸出工具，增強國際社會對香港價值觀的認同。

香港的未來發展不能僅依賴於傳統的金融、貿易、旅遊和專業服務業，還需要深入挖掘那些被忽視的資源潛力。江門填海區土地資源、海島海洋資源、港鐵公司的海外網路以及廉政公署的制度資源，只是香港眾多潛在資源中的幾個例子。通過科學規劃、區域合作、創新發展和軟實力輸出，香港有機會在複雜的國際競爭中佔據更有利的位置，實現經濟多元化和可持續發展。這不僅有助於解決當下的土地和環境問題，更能為香港長遠繁榮注入新的動力，為香港塑造更加積極的國際形象，鞏固其作為亞洲國際都會的地位。

