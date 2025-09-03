黃進達｜說好香港抗戰故事的「現在進行式」——用好抗戰資源

時為中國抗日戰爭暨第二次世界大戰勝利80周年紀念。二戰期間的日本帝國主義是指日本在二戰前和戰爭期間所奉行的帝國主義政策和軍事擴張主義。 這段時期軍國主義日本通過武力侵略和殖民統治，對亞洲多個國家和地區造成了深重的災難，當中對華侵略亦早於1937年的「七七事變」。香港在「十四年抗戰」中的貢獻，主要體現在抗日宣傳輿論和籌款支援受戰事影響的同胞。



過去香港在歷史教育當中，對於還原抗戰歷史全象，似乎未盡其功，不少能力作為教育資源的戰爭遺跡，正處於日久失修的狀態，令人扼腕。妥善保存這些史跡，不是為了延續仇恨，更是為了提醒人們珍惜和平。筆者同時呼籲讀者抽空，分別前往香港歷史博物館與香港抗戰及海防博物館觀展，兩個展覽都得到國家博物館與廣東革命歷史博物館借出藏品，分別以全國人民在中國共產黨領導的全面抗戰、粵港人民抗戰勝利的兩種策展視角，去了解這場勝利的史實。

豈只三年零八個月十四年抗戰港人全程參與

史家重新定義，早於1931年「九一八」事變為「第二次中日戰爭」的開始，而當時香港已有集會，悼念殉難同胞，商舖、社團下半旗致哀。有日本僑商在灣仔山川商店前嘲諷在場華人為「亡國人」，更毆斃當中一名華人，引發多日騷動，共造成6死25傷。這亦是香港抗戰史上的第一滴血。

參考蔡思行博士整理的歷史資料，1937年「七七事變」前，港人主要在抗日宣傳輿論和籌款支援內地受戰事影響的同胞上出力。比如1932年2月，施正信、馮慶友共20餘人組成香港醫療救護隊，前往上海救治「一二八」事變的抗日傷兵。2月10日，東華醫院舉行籌款集會，受戰爭影響的上海難民，翌日將籌得的港幣33,000元匯款至上海。1934年2月6日，香港首部抗日愛國題材電影《戰地歸來》公映。

「七七事變」後，香港支援抗日的行動進入新的階段。1937年7月31日，包括華商總會、東華三院、中華廠商會在內的各大社團，組織華北兵災籌款聯席會議，為受「七七事變」以來兵災影響的內地民眾籌款。同年9月，救國公債勸募委員會香港分會成立，發行救國公債，由周壽臣爵士擔任主任委員。截至翌年2 月，該分會共籌得港幣535萬元作為抗戰經費。11月，由華南電影界賑災會組織、全港影藝人積極參與的粵語抗戰電影《最後關頭》完成拍攝，其全套子母片於1938年1 月3 日捐贈予華人賑災會發行，為全國賑濟募捐。

以上史實昭昭可鑒，相比以往教學素材中講到抗戰的香港角色只在「香港保衛戰」、「三年零八個月」，我們有理由重新認識與肯定港人同仇敵愾參與抗戰，及於1931年「九一八事變」起至1945年抗戰勝利期間所作出的貢獻。

十八日抵抗真有其事香港失陷後東縱續寫四年史筆

「七七事變」後，廖仲愷與何香凝之子廖承志受中共中央長江局之命，1938年1月派到香港負責組建中國共產黨八路軍駐港辦事處，並出任辦事處主任，以在皇后大道18號開辦茶葉商行「粵華公司」作為掩護，為八路軍、新四軍募集抗戰物資。同年6月，廖承志在香港與宋慶齡等組成保衛中國同盟，宋子文任會長，宋慶齡任主席，廖承志任秘書長。1941年4月，廖承志在香港創辦《華商報》。

同年12月8日早上，日軍越過深圳河入侵香港，爆發歷時十八天的香港保衛戰, 當中主要是以華籍軍團、英軍、加拿大軍官兵等為抵抗的主體，直到25日港督楊慕琦爵士向日軍投降，開始了香港「三年零八個月」的淪陷歲月。由於香港淪陷前，大量積極抗日的文化人士從內地移居香港。日軍佔領香港後，威脅到這班愛國文化人的性命安全。周恩來以中共中央南方局的名義電告廖承志︰「由於國民黨頑固派的反共倒退政策，許多重要民主人士和文化界人士被困留香港。他們是我國文化界的精華，要想盡一切辦法把他們搶救出來，轉移到後方安全地方。」這段時間，東縱港九大隊的持久抗戰就發揮重要作用。

1942 年2月，港九大隊在新界西貢黃毛應村成立，原香港淘化大同罐頭廠工人蔡國樑任大隊長，陳達明任政委。這支由中國共產黨領導的抗日游擊隊以香港本地農民、漁民、工人和知識青年為主體，後來發展至近千人，是香港淪陷期間唯一一支成建制、由始至終堅持抗戰的武裝力量。港九大隊自成立至1945年初，拯救了約100多名英、美飛行員，包括1944年2月11日，中美空軍混合團克爾中尉在指揮轟炸啟德機場時座機中彈，跳傘降落在機場北面觀音山，港九大隊突破日軍重重包圍，將其護送到西貢大浪西村港九大隊基地，然後轉移到大鵬半島土洋村東江縱隊司令部。電影《明月幾時有》所講述「東江縱隊生死大營救」，將數百名滯留香港的民主人士和文化界名人安全撤離香港，比如何香凝、柳亞子、梁漱溟、鄒韜奮、茅盾、胡繩、千家駒、黎澍、范長江、喬冠華、夏衍、胡風等，便是以此為藍本。

抗戰歷史以歌頌之凋零歷史建築更應珍惜

《香港志．總述 大事記》記載了港九大隊的抗日功績︰「港九大隊共計斃傷日軍100餘名，斃傷漢奸、偽警及敵方間諜等70餘名，俘虜、受降日偽軍600餘名；擊沉日軍船隻四艘，炸毀日軍飛機一架；繳獲長短槍支550餘支，機槍60餘挺，炮六門，車船40餘輛，以及大批彈藥。港九大隊參與營救盟軍飛行員，並且多次協助盟軍獲取日軍情報。日佔期間，港九大隊有115名烈士為保衛香港而犧牲。」

1945年8月15日，日本政府對同盟國方面宣布無條件投降，其後於9月2日簽署投降書, 標誌抗戰勝利。港英重新佔領香港，力量卻不足以維持香港各地的社會治安，所以東江縱隊有隊員以個人身分參加港英政府組織的四個自衛隊，當中西貢自衛隊由張興任隊長，直至1946年9月，港府在各區重新建立警署，才告解散。

《明月幾時有》真有其事，和平來之不易，然而香港各處都有不少史蹟供我們緬懷當年。抗戰勝利距今八十年，筆者認為香港應該重點保護各個抗戰遺址，包括黃毛應玫瑰小堂、秘密大營救中轉站適廬、羅氏大屋、赤徑聖家小堂、檳榔灣港九大隊市區中隊隊部舊址、西貢昂窩村、北潭村港九大隊軍需處的岩洞倉庫等地，並加強其教育配套。另一方面，香港浸會大學的鄺智文教授帶領的「1941年香港戰役空間史研究」，運用地理資訊系統（GIS），建立關於香港戰役的網上地圖以及二戰英軍在港軍事設施的資料庫，包括砲台、觀測所、指揮部、探射燈陣地、機槍堡等，為教育、保育，和旅遊工作者提供容易使用的歷史資料庫。然而，當實地考察之下，不少設施已日久荒廢。更有據學者考證為日軍於鹿頸為針對抗日游擊隊而建成，由一道道戰壕相連的機槍堡，現被雜亂的野草覆蓋。

斯人雖已歿，筆者仍然希望政府認真重視及復修這些抗戰遺跡，並加強展示信息，讓遊人既賞山水，又可以了解香港這一段歷史——十四年抗戰的前哨與遊擊，香港沒有缺席。

