來稿｜老年精神健康的先驅——余枝勝醫生

來稿作者：楊美儀



香港認知障礙症協會（HKADA）創會主席、精神科醫生余枝勝上月21日離世。余醫生是香港老年精神科翹楚，畢生致力推動對認知障礙症人士及家屬的支援和關顧，早在1995年排除萬難創立「香港老年癡呆症協會」（HKADA前身）。

認識余醫生和師母，是我人生一份珍貴的收穫。每一次與他們飯聚，余醫生總是分享智慧，他給了我很多靈感，讓我寫了許多有意思的文章。他總說我很有幽默感，常常令他開懷大笑。這些回憶，將永遠留在我心中。

我曾告訴余醫生自己是一個完美主義者，背負著很大的壓力，擔心自己會「黐線」。他笑著提醒我，我有四個E——Energy、Enthusiasm、Empathy、Endearing——想「黐線」都很難。這句話一直成為我前行的力量。

余醫生是香港首位專注於老年精神病照護的精神科醫生，他在這個領域的開創性工作，為無數老年患者帶來了希望與尊嚴。他的專業精神和人文關懷，深深影響了我，也啟發我撰寫了多篇關於老年精神健康的文章。

資源分配忽視老年人需要

然而，隨著社會的發展，對老年人精神健康的關注仍顯不足。許多國家將資源集中於年輕人，忽視了老年人的精神和心理健康需求。這種資源分配的不平衡，反映了全球醫療體系中的一大弊病。

根據香港健康防護中心的數據，約每10位60歲或以上的長者中，就有1位患有癡呆症。同時，60歲或以上的自殺死亡人數在2024年達472人，佔全港自殺總數的41%。香港預計到2036年，長者中患有癡呆症的人數將達28萬人，這一增長反映了人口老化對公共衛生的重大挑戰。

香港大學的研究指出，癡呆症的死亡率自2001年至2021年增加了五倍以上，顯示出老年人群體在面對癡呆症時的脆弱性。

為老年人創造更好的生活環境

在這樣的背景下，余醫生早在數十年前，就率先看見問題的嚴重性，並為改善老年人精神健康付諸行動。他的努力不僅體現在臨床實踐中，更在於倡導社會關注老年人的精神和心理健康需求。

余醫生的離世，讓我深感痛惜，但他的精神和理念將永遠激勵我們。今天，我懷著無比崇敬的心情撰寫這篇紀念文章，旨在呼籲社會各界更加關注老年人的精神健康問題。讓我們共同努力，延續余醫生的精神，為老年人創造一個更健康、更有尊嚴的生活環境。

作者楊美儀是美國專業美學家、韓國忠清北道榮譽大使／國際諮問官。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。