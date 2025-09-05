來稿｜控煙關乎健康亦關乎治安

來稿作者：盧啟律



政府近年頻頻加煙稅，企圖短時間內大幅降低吸煙率，但一直收不到預期效果，反而引發私煙泛濫等問題。最近洪水橋一單懷疑涉及私煙利益的兇殺案，正正說明現時控煙已不止是單純的公共健康問題，在控不得其法之下，所衍生的治安問題，可以十分嚴重。長遠煙草政策關注組希望，當局認真檢討這些年來越走越偏的控煙方針，尊重科學精神，並重新考慮對另類煙的政策方向，訂出適合本港的控煙法案，阻止私煙集團坐大，這樣既保障市民健康，也穩住本港治安。

「控煙十招」修例草案在立法會通過在即，當中部分措施太辣太極端，根本不適合香港，而政府在推銷其控煙大計時，雖然已承諾以打擊私煙為首要目標，但醫衞局似乎對私煙泛濫的嚴重程度及其所衍生的惡果仍不太掌握。日前洪水橋發生謀殺案，一名本地男子伏屍橋底，報道引述消息指案情就是涉及私煙集團的金錢糾紛。其實私煙向來是一門收益龐大的非法生意，尤其是在高煙稅地區。以澳洲為例，澳洲煙稅高企，當地犯罪組織為搶私煙生意，經常出動暴力手段，恐嚇守法零售商。2023年下半年，澳洲墨爾本就發生了多宗與爭奪私煙生意有關的店舖縱火和毀壞案，嚴重影響社會治安。因此，澳洲當地議員呼籲當局降低煙稅，縮小合法香煙與私煙的價格差異，吸引購買黑市煙的消費者回歸正規市場，以免高稅率助長黑市煙銷路，令資金繼續流入犯罪集團之手。

所以要借鑑外國，必須詳細了解當地情況，關注組發現，醫衞局在推動「控煙十招」時，經常以加拿大作例，指當地禁止加味煙，以加強推行同類措施的說服力。不過，心水清的人士也知道這個案論證屬明顯的採櫻桃謬誤，局方其實沒有說出故事的全部，亦從無認真回應。關於加拿大，有兩點一定要說清楚，首先，加拿大禁止非薄荷味的加味煙及薄荷味加味煙，但兩個禁令相隔七年時間，目的是希望監察禁加味煙對降低吸煙率的實質成效，並要待薄荷味煙使用率低至單位數時才實行禁令。

更關鍵的是，電子煙在加拿大當地是合法售賣的。加拿大政府禁止加味煙的同時，是支持成年煙民轉用電子煙，當地衛生部明確認可「電子煙作為香煙的較低風險替代品」。加拿大的做法即是所謂「關了一扇門，但開了一扇窗」，沒有加味煙，但當地煙民有電子煙做替代品，可見當地政府是有導向性地令煙民轉用電子煙，這是其整個控煙政策的重中之重。本港醫衞局卻完全忽視上述這一點，只局部取用有利其推銷政策的資料。與加拿大相比，本港未來打算禁止加味煙，早前亦已禁止了另類煙售賣，未來更會禁止管有，煙民是完全被剝奪合法替代品，這實際上是「關了一扇門，再連窗也關掉」的做法，因此兩者根本不能相提並論。

關注組希望政府知道，推動控煙政策需要有全面規劃，依賴不同措施互相配合。以後局方引用外國案例時，要充分了解當地整體控煙策略，而非片面借鑒個別措施，以圖蒙混過關，或令公眾覺得當局強詞奪理，予人「大石砸死蟹」之感，相信這也非政府所願。

沒有一個政府是不著緊公共衞生，但控煙政策不應一刀切，不宜一味禁止。其實，有許多透過適切地規管另類煙而推進控煙大局的成功例子，對年青人亦更有保障。先說內地，中央政府自2022年頒布《電子煙管理辦法》全面規管電子煙後，2023年內地中學生電子煙使用率為2.4%，相比規管前的2021年下降了1.2個百分點，即下降了三分一，這是醫衞局沒有說的。最有趣的是，在中央政府規管電子煙的同一年（2022年），香港特區政府走上禁止電子煙的歧途，選擇與內地背道而馳，

至於新西蘭，政府也是用規管方式去處理另類煙，結果令當地吸煙率得以創新低，2023年只有6.8%，今年更有望低於5%，成為世界上吸煙率最低的國家之一（#7）。另外，加熱煙最近也在台灣通過了政府科學審核，兩間加熱煙公司的產品很快就可在政府監督下合法銷售，當地也有煙民認為這是一個控煙上的進步。（#8）

另類煙絕對不是沒有風險，不過傳統香煙的風險更惡劣。2018年香港禁另類煙時，有關研究仍十分有限，但近幾年世界各地近年有關支持另類煙較傳統香煙減害的科學實證也大增。想要例子嗎？南韓成均館大學研究發現，當地煙民改用另類煙後出現心血管併發症的風險會明顯減低；新西蘭的奧克蘭大學也有類似發現，其研究指另類煙使用者比傳統香煙使用者誘發心臟病的風險降低約52%。

不過，先旨聲明，當然所有煙都是對身體有害的，煙民最好是直接戒煙，關注組亦明白另類煙在香港已經禁止入口和銷售，煙民不應該以身犯險買違禁品。但以前網召車也不合法，亦被指無第三者保險，對乘客無保障，情況拖了這麼多年，李家超政府現時也終於找到方法規管。

誠言，對另類煙作適度規管是較符合世界主流的做法。香港作為國際地市，理應跟貼一點，多參考科學研究，多反思另類煙產品在整體控煙政策的定位。

作者盧啟律是長遠煙草政策關注組代表。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



