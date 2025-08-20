綠惜地球｜若要滅赤又減廢，何不轉飲過濾水？

來稿作者：陳永傑



最近政府的桶裝水合約成為了民間熱話，社會發現中標品牌往績不佳，擔心桶裝水質素參差，影響健康。上周有傳媒發現，金鐘政府合署大堂堆滿裝樽水，疑有政府員工自行團購樽裝水。多番折騰之後，我們不禁問，政府辦公室非戶外場所，理應有完善的食水管道，為何不優先考慮安裝濾水器，並飲用過濾水，反倒要招標購買大量飲用水？

早前綠惜地球翻查政府的買水合約，三年向三間中標公司購買640萬桶水，共涉及1.66億元。其中備受關注的港島和離島區合約，購買量為平均每年62萬桶水，每年開資高達1,587萬。按每桶水容量劃一18.9公升（即5加侖）計算，平均每公升水的成本高達1.49元。

現時濾水科技五花百門，先進的裝置可阻隔微生物和污染物，如水機得到妥善保養，水質不比樽裝水差。研究員於是在網上的電商平台格價，比較各種濾水器過濾每公升水的成本。知名品牌A的過濾水機具備冷熱出水功能，售價為3,338元，包一支濾芯，另每支濾芯售500元，按廠方建議，即每支濾芯一年可過濾2,000公升計算，每公升水成本僅為0.72元；品牌B為櫥下式過濾水器連三支濾芯，總售價為$4,248，同以每支濾芯一年可過濾2,000公升計算，每公升成本只是0.71元。假如每年用水量多於2,000公升，每公升的成本反而更低，具備規模經濟。

無論冷熱式過濾水機，還是櫥下式過濾水器，每公升成本都比桶裝蒸餾水或純淨水便宜至少一半。政府早前曾稱，購買這些品牌的桶裝水，可節省1,600萬元，但假如把三個品牌這1.2億公升的飲用水全數轉作過濾水，其實要比買桶裝水慳足8,588萬元。如果政府果真把滅赤放在心裏，何不趁此機會，改用價廉物美的過濾水？

資源消耗、碳排放 塑膠樽容易老化

若從更深一層考慮，桶裝水牽涉的環境影響不容忽視。首先，製造蒸餾水消耗不少能源，每公升碳排放量約為0.767公斤，因此九龍區三年合約所買的蒸餾水預料會產生29,007噸碳排放。而政府合約購買的所謂「純淨水」，很多時只是抽取自然水源後過濾而成。按中國內地的定義，「純淨水」指透過逆滲透、離子交換、蒸餾等製程製備出來的、去除了絕大多數雜質的水。觀音山水廠位處東莞，距離香港的政府總部約100公里，若用重型貨車每天把這1,717桶水（每桶水連桶共重19.5公斤，總重量約為33.5噸）運來香港，按機電工程署的數據推算，約耗費柴油41.2公升。桶裝水飲光後，須把膠桶退回東莞觀音山裝水，中間難免又多一重資源的消耗和碳排放。其次，膠桶經多次使用後，塑料容易老化，釋出微塑膠，影響水質，過濾水反倒沒有這種問題。

直至星期六，政府決定暫停港島和離島區的買水合約。不飲桶裝水，那怎麼辦？有些部門向員工派發膠樽裝蒸餾水。其實政府為了響應走塑，政府場地的小賣部在幾年前已停止售賣膠樽裝水。現在主動派水，容易招人口實。根據港島和離島區的合約，政府為兩區每日購買32,449公升的飲用水，如全數轉以500毫升膠樽裝水代替，每日產生64,898件即棄膠樽廢物，若以每個膠樽僅重25克計算，折合每日產生1.62噸塑膠廢物。

說到最後，到過金鐘政府合署的朋友都知道，大堂已裝設濾水機，歡迎公眾使用，可是卻少人問津，另一邊廂卻堆滿膠樽水，教人情何以堪。未知樓上各大部門的辦公室，有沒有裝設濾水機？現時政府面臨巨額財赤，既要顧及成本，又要減少廢物，但我們深信環保和經濟不對立，甚至可以相輔相成，飲水正是良好示範。綠惜地球建議政府不妨把握這次機會，帶頭展示源頭減廢和滅赤的決心，在設有食水管道的地方加裝濾水器，以收減廢和省錢之效。

